Verstappen ve Leclerc’in Avusturya’daki mücadelesi Leclerc’i daha agresif bir hale getirmiş

Leclerc, 2019’un haziran ayında gerçekleşen yarışın neredeyse tümünü lider götürürken damalı bayrağa 2 tur kala Max Verstappen'in temasıyla Red Bull'un arkasında kalarak galibiyeti kaçırmıştı.

Görevliler olayı uzun süre incelediler ancak yarış bittikten birkaç saat sonra Hollandalı'nın herhangi bir ceza almayacağını açıkladılar ve bu da Leclerc'in kariyeri için belirleyici bir an oldu.

Motorsport.com tarafından o olaydan sonra daha agresif hale gelip gelmediği sorulduğunda, Monakolu pilot şöyle cevap verdi: "Evet. Kısmen, o hafta sonundan bu yana, görevlilerin yaklaşımı değişti ve o andan itibaren sınırların biraz ötesine geçmemize izin verildi."

“Bence bu sporumuz için daha iyi oldu ve sonucuma üzülmüş olmama rağmen yarıştan sonra bunu söylemiştim.”

“Her zaman daha az kısıtlamayla yarışmamıza izin verilseydi, daha etkileyici yarışlar sunabileceğimizi düşündüm ancak o zaman da gerektiği gibi yargılama sisteminde sürekliliğe ve tutarlılığa ihtiyacımız var."

“O andan itibaren, ceza alma korkusu olmadan yakın mücadelede daha fazla güç kullanabileceğimizden emindik ve bu yeni duruma iyi adapte oldum.”

Scuderia'nın 2020'deki performansı göz önünde bulundurulduğunda, Leclerc'in bir daha pistin ön sıralarında agresif olmak için büyük bir şansı olmadı.

Fakat Leclerc, takım arkadaşı Sebastian Vettel'i geride bırakmayı başardı ve Aston Martin'e geçen Alman pilottan 65 puan daha fazla puan aldı.

Vettel'den nasıl daha fazlasını başarabildiğini anlatan Leclerc şu yorumlarda bulundu: "Bence bu gerçekten bir duygu ve sürüş tarzı meselesi. Aracı döndürmek için kullanabilmem için hareket eden bir arka ucu seviyorum, diğer yandan, bazı sürücüler bu açıdan zorlanıyor."

"SF1000'in çok sabit olmayan bir arka ucu vardı ve benim için bu hiçbir zaman bir sorun olmadı ama Seb için bunu söyleyemem, bu sadece benim sürüş tarzımla ilgili."

Monakolu pilot, Ferrari'de Vettel ile olan iki yıllık birlikteliğinden çok şey öğrendiğini söylerken eski takım arkadaşının onu pistte geçerse aralarının kötü olmayacağını söyledi.

Leclerc, "Böyle bir durum ortaya çıkarsa, 'ah, o benim takım arkadaşımdı ve onu yenmiştim ama şimdi o benim önümde.' gibi şeyler düşüneceğimi zannetmiyorum."

"Vizörümü indirdiğimde, bu düşünceler için yerim olmuyor. Kendime, araca ve önümdeki göreve odaklanıyorum. Seb, beni geçerse pozisyonumu hemen geri almaya çalışacağım, o anda aklımda başka bir düşünce olacağını sanmıyorum.” dedi.