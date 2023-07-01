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Verstappen ve Leclerc, pist limitleri konusunda adım atılmasını istiyor

Max Verstappen ve Charles Leclerc, pist limitlerini belirleyen beyaz çizginin ya kaldırılmasını, ya da genişletilmesini istiyor.

Alex Kalinauckas
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Son birkaç senedir olduğu gibi Red Bull Ring'de bir kez daha sıralama turlarının hikayesini pist limitleri yazdı diyebiliriz.

Pist limitleri ihlalleri nedeniyle tam 47 tur silinirken, Sergio Perez'in Q2'de attığı üç turun hiçbiri geçerli sayılmadı ve Meksikalı pilotun son bölüme kalamamasına sebep oldu.

Sıralama turlarının ardından neredeyse tüm pilotlar durumdan şikayet etti ve gelecekte bu konuyla ilgili değişiklik yapılmasını istedi.

İlk olarak "amatör gibi göründüklerini" söyleyen Verstappen, "Demek istediğim, bugün ne kadar tur zamanının silindiğine bakarsanız, bu konuda kararların basit bir şekilde alındığını görüyoruz.

"Ancak elbette hepimizin aptal olduğunu düşünmüyorum, hepimiz pist limitlerinin nerede olduğuna karar verme konusunda iyiyiz." 

"Red Bull Ring, pist düzeni ve lastiklerin çalışma biçimi nedeniyle zorlandığımız bir pist. Dolayısıyla pist limitleriyle ilgili bazı değişikliklere ihtiyacımız var."

"Sanırım birkaç pistte biraz daha geniş bir beyaz çizgi kullanmayı denedik, bunun bize yardımcı olduğunu düşünüyorum."

"Bu, inceleyebileceğimiz bir çözüm." dedi.

Verstappen beat Leclerc and Sainz to pole position for Sunday's Austrian Grand Prix

Verstappen beat Leclerc and Sainz to pole position for Sunday's Austrian Grand Prix

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen'in limitleri genişletme önerisine katılan Leclerc, 4. virajda bir değişikliğin gerektiğini düşünüyor, ancak tur zamanlarını en çok etkileyen son iki virajın ise aynı kalmasını istiyor.

Leclerc, "4. Viraj, çakıllara bir ya da iki santimetre kadar yaklaşırsanız pist limitlerini ihlal edebileceğiniz virajlardan biri, [Max'in çözümü] bu noktada kesinlikle mantıklı."  

"Son sektör içinse ne kadar değişiklik gerektiğini bilmiyorum, yüksek hızlı bir sektör olduğu için daha farklı bir çözüm bulmamız gerekiyor." 

"Pistin bu noktasında aracı nereye konumlandırırsanız konumlandırın, virajdan çıkarken kokpit çok alçakta kaldığı için hiçbir şey göremiyoruz -buna beyaz çizgiler de dahil."

"Umarım gelecekte bu gibi pistlerde pist limitleri biraz daha genişler ve araçtan bakarak çizgileri görmemizin imkansız olduğunu anlarlar." dedi.

Controversial sausage kerbs were removed from the final corner after the 2019 race

Controversial sausage kerbs were removed from the final corner after the 2019 race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bir diğer çözüm olarak son iki viraja çakıl havuzu eklenebileceğinden söz eden Verstappen, bunun geçici çözüm olarak maliyetli olacağını, kalıcı çözüm olmasının ise MotoGP sürücüleri tarafından istenmediğini söylüyor.

Verstappen, "Ayrıca organizatörlerin veya genel olarak pist yönetiminin [geçici olarak] çakıl koyup sonra tekrar kaldırmak zorunda kalmasını da istemezsiniz, epey maliyetli olur."

"Yani bu gerçekten de iyi bir çözüm değil. Bu konuyu sürücüler toplantısında tekrar konuşacağız ve belki bir çözüm bulabiliriz."

Beyaz çizginin tamamen kaldırılması ve bordürlerin yeniden pist limitlerini belirlemesi gibi bir çözümden de söz eden Leclerc, "Benim kişisel tercihim, bordürlerin sınır teşkil etmesi olurdu." 

"Sanırım birkaç yıl boyunca bu çözümü tercih ettik ve işe yaradı, hiç olmazsa bordürden geçerken pist limitlerini hissedebiliyordunuz, limitleri aştığınızı hissedebiliyordunuz. İyi bir referanstı." 

"Beyaz çizgiyse sadece görsel olarak yer alıyor, hatta göremediğimiz bir çizgi."

"Dolayısıyla beyaz çizginin 5 cm dışına çıkmak çok kolay, oysa bordürlerde sınırları rahatça hissedebiliyorsunuz." dedi.  

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