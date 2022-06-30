Verstappen ve Leclerc, Hamilton'a destek oldular

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Eski dünya şampiyonu Piquet, geçtiğimiz sezonun sonlarında Brezilya'da yayınlanan bir podcast'te Silverstone'da yaşanan Max Verstappen-Lewis Hamilton kazasına değinmiş, bu sırada Mercedes sürücüsüne yönelik ırkçı bir ifade kullanmıştı.

Kasım ayında yayınlanan podcast, kullanılan ifadelerin farkına varılmasının ardından kısa süre önce yeniden sosyal medyada paylaşıldı ve hızla yayıldı.

Piquet'in ırkçı söylemi, tüm F1 dünyasının ayağa kalkmasına neden oldu ve takımlar ile pilotlar, Lewis Hamilton'a olan desteklerini gösterdiler.

Britanya GP'den önce Sky F1'e konuşan Verstappen ile Leclerc de Hamilton'a destek oldular ve "ırkçılık" sorunundan bahsettiler.

Nelson Piquet'nin kızı Kelly Piquet ile ilişki içerisinde olan Verstappen, "Bence bu [ırkçılık], tüm dünyada gördüğümüz bir sorun. Öyle değil mi? Sadece F1'de görmüyoruz. Böyle kelimeler kullanmak doğru değil."

"Bence bunun eğitimi küçük yaştan başlıyor; evde, okulda bu tarz şeylerin size küçük yaşta öğretilmesi gerekiyor. Bu tarz kelimelerin söylenemeyeceği ve genel olarak kullanılmayacağının [öğretilmesi gerekiyor]. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. F1, Lewis'le birlikte gelecek için bunun üzerinde çalışıyor ve tüm pilotlar bunun arkasındalar. Hepimiz bunu destekliyoruz." dedi.

Leclerc ise şunları söyledi: "Son yaşadığımız şeyler, bu sporda kesinlikle gidilmesi gereken yol olduğunu gösterdi ama bu yaşananların ayrıca genel topluluk olarak daha iyi olmamız gerektiğini de gösterdiğini düşünüyorum."

"Lewis kesinlikle saygıyı hak ediyor. O, 7 kez F1 dünya şampiyonu ama bundan daha fazlası var. O sadece bir insan ve bence herkes saygıyı hak ediyor. Bazı insanların bunu hâlâ anlamadığını görmek oldukça üzücü ve hayal kırıklığı yaratıyor."