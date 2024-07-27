Verstappen ve Lambiase arasındaki problem çözüldü!
Max Verstappen ve yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, Red Bull Formula 1 patronu Christian Horner ile Belçika'da yaptıkları görüşmelerin ardından Macaristan Grand Prix'sindeki telsiz konuşmalarına açıklık getirdiler.
Son dünya şampiyonunun geçtiğimiz hafta sonu Hungaroring'de sergilediği davranışlar ve pit duvarına yönelik giderek artan agresif telsiz mesajları, büyük tartışma konusu oldu.
Verstappen, takımının kötü strateji uygulamasından dolayı giderek daha fazla öfkelendi ve stratejiden dolayı epey mutsuzdu.
Bir noktada Lambiase'ye şöyle dedi: “Hayır dostum, şimdi bana tüm bu saçmalıkları anlatma. Bana bu lanet stratejiyi siz verdiniz. Elimde kalanları kurtarmaya çalışıyorum. S**tirip gidin!"
Genel olarak Verstappen'in sözlerinin fazla ileri gittiği ve Red Bull'un kendisi için gösterdiği tüm çaba karşısında bunları hak etmediği düşüncesi hâkim.
Verstappen Macaristan yarışının hemen ardından kendisini eleştirenlerin “defolup gidebileceğini” söyleyerek eleştiriler karşısında geri adım atmazken, bu hafta sonu yaz tatilinden önceki son F1 yarışı için Belçika'ya geldiğinde daha uzlaşmacı bir ruh hali içindeydi.
Motorsport.com, Verstappen ve Lambiase'nin Red Bull misafirhanesinde Horner ile bir araya gelerek Macaristan'da yaşananları gözden geçirdiklerini ve olayların üzerine bir çizgi çektiklerini öğrendi.
Takım, Verstappen'in yanlış strateji nedeniyle duyduğu hayal kırıklığını tamamen anlasa da aynı zamanda takım içinde kalması gereken bazı şeyler ve davranışlar olduğunu düşünüyor.
Horner ile yapılan toplantı dışında Verstappen ve Lambiase, Spa-Francorchamps padokunda özel sohbet gerçekleştirirken görüntülendiler.
İkilinin dürüst bir ilişkiye sahip olduğu ve birbirlerine karşı eleştirel olmaktan çekinmedikleri biliniyor. Bu nedenle geçen hafta sonu yaşanan tarzda olayların uzun süre devam etmesine izin vermiyorlar.
Kaynaklar Macaristan meselesinin artık geride kaldığını ve cuma günkü telsiz konuşmalarının da bunun bir göstergesi olduğunu söylüyor.
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