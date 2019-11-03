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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Verstappen ve Kvyat, Hamilton'ı suçladı

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Verstappen ve Kvyat, Hamilton'ı suçladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Kas 2019 07:28

Max Verstappen, Amerika Grand Prix'sindeki olay için Lewis Hamilton'ı suçladı ve İngiliz pilotun kimseyi umursamadığını söyledi.

Hamilton, sürücülerin hızlı tura hazırlanmaya çalıştığı sıralama turlarını ikinci bölümündeki son denemelerde Verstappen'i geride bıraktı.

Verstappen bunu görünce Hamilton'a cevap vermeye ve yerini geri almaya çalıştı. Ancak Hamilton önündeki Daniil Kvyat'ı da geçti ve bunu yaparken lastikleri kilitledi. Verstappen iç taraftaydı ve teması önlemek için virajı kesmek zorunda kaldı. 

Verstappen, "Hepimiz çıkış turundayken son viraja doğru hazırlanıyorduk. Sanırım önde Seb vardı, sonra Charles, sonra önümdeki Daniil ve ben vardık."

"Hepimiz yavaşlıyorduk ve Lewis orada kimse yokmuş gibi sürdü. Umursamadı bile. Ben de 'umrunda değilse, benim de umrumda değil' gibiydim. Pozisyonumu geri almak istedim çünkü o noktada herkes tura başlamak için birbirlerine saygı duyuyordu."

"Sonrasında pozisyonunu geri verdi. Ama neyse ki üçüncü bölümde değildi ve turu zaten bırakmıştım. Ama bunu yapmamalısın çünkü sonuçta kimse bundan memnun olmuyor. dedi.

Hamilton, bu hamleleriyle hem Kvyat'ı hem de Verstappen'i geçmişti. Ancak son viraj öncesinde yavaşladı ve öndeki sürücülerle arada fark açabilmek için adeta durdu.

Verstappen turu bu iki pilotun önünde başlarken, Kvyat ikinci ve Hamilton bu üçlü arasında zaman turuna başlayan son isim oldu.

Verstappen, tur öncesinde takımına, "Lewis hepimiz s**** bıraktı. Bu olanlar onun sorunu." dedi.

Kvyat bu olayların ardından ilk ona kalamadı ve sıralama turlarına ikinci bölümde veda etti. Rus pilota göre bu durumu tetikleyen isimdi Hamilton'dı.

Kvyat, "Doğruyu söylemek gerekirse ne yaptıklarını hiç bilmiyorum. Tamamen aptalcaydı. Aslında aptal değil de, çok gereksizdi."

"Neden çıkış turunda yarıştıklarına anlam veremiyorum. Üçümüz için de karmaşa yarattı. Üçümüzün turunu da tehlikeye attı. Soğuk lastiklerle tura başlamak zorunda kaldım... Ama sorun değil."

"Normal şekilde başlamak istiyorsunuz, ancak bazı sürücüler bu düzene uymuyorlar ve bu karmaşaya yol açıyor."

"Bu durumu Lewis'in tetiklediğini düşünüyorum. Onun için sorun değil, ancak benim için sorundu. Birinci olmak için çalıştı ama ikimizin de gerisine tura başladı. Bu yüzden tam olarak ne olduğunu anlamıyorum." dedi.

Verstappen pazar günkü yarışa üçüncü başlarken, Hamilton beşinci başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Alt-etkinlik Q1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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