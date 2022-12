Nicholls: "Verstappen ve Hamilton, yer vermektense kaza yapmayı tercih ederler""

Haberi dinle

Interlagos'ta güvenlik aracı ardında Hamilton ve Verstappen, ikinci ve üçüncü olarak yer alıyordu. Red Bull pilotu, Hamilton'ı ilk virajın dışından geçmeye çalıştı ancak iki pilot da birbirine yer vermeyi reddettiği için, bu atak temasla sonuçlandı.

Hamilton pozisyon kaybederken, Verstappen yeni bir ön kanat için pit yapmak zorunda kaldı. Ayrıca 2 kez Dünya Şampiyonu pilot, çarpışmaya sebep olduğu için zaman cezası aldı.

Verstappen bu konuda, “1. virajda onu dışardan geçmeye çalıştım ve yanına gelir gelmez bana boşluk bırakmaya niyeti olmadığını hissettim."

“'Tamam, eğer bana boşluk bırakmayacaksan çarpışabiliriz' dedim." dedi.

Red Bull pilotu, “Niyetim asla çarpmak değildi ama bana asla boşluk bırakmayacağını hissettim ve sonra çarpıştık." diye ekledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, collides with Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Nicholls, ikilinin niyetinin çarpışmak olabileceğini düşünüyor.

BBC'nin Chequered Flag podcast'ine konuşan Nicholls, “Bunu söylemek biraz abartılı gibi geliyor ama bazen her ikisinin de diğerine yer vermektense çarpışmayı tercih ettiğini düşünüyorum." dedi.

Williams'ın yedek pilotu, konuk yorumcu Jack Aitken de Nicholls ile aynı fikirdeydi.

Aitken, “Birbirlerine bir santim veremiyorlar, gerçekten büyük bir psikolojik savaş." dedi.

Böyle bir rekabetin köklerinin 'genellikle daha büyük bir kavgaya veya şampiyonluk mücadelesine gibi bir süredir devam eden bir şeye dayandığını' söylüyor.

Aitken, “O kişiyle karşı karşıya olduğunuzda, onu pistte her gördüğünüzde ona hiçbir şey veremeyeceğinizi bilirsiniz. Her seferinde, her virajda, her yan yana gittiğinizde kazanmak zorunda hissedersiniz."

“Bence Verstappen, [Charles] Leclerc'e karşı daha nazik."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Laurent Mekies, Scuderia Ferrari Sporting Director, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Ona karşı daha saygılı ve nazik, çünkü Leclerc'i Hamilton'ı gördüğü gibi bir tehdit olarak gördüğünü düşünmüyorum." dedi.

Geçen sezon Verstappen ve Hamilton, sezon sonu Abu Dabi Grand Prix'sinde tartışmalı geçen yarışta; Dünya Şampiyonluğu için tekerlek tekerleğe yarışmıştı.

Bu sezon, ikinci şampiyonluğuna doğru hızla ilerleyen Verstappen'in en yakın rakibi Leclerc'ti ancak Ferrari pilotunun sezon ilerledikçe performansı düştü ve Verstappen için bir 'tehdit' olmaktan çıktı.

Jennie Gow, Verstappen ve Hamilton dinamiğini şöyle özetledi: "Komik, değil mi? Saygılı, ama aynı zamanda neredeyse saygısız çünkü o kişiye; diğer kişiye verdiğiniz saygıyı göstermiyorsunuz.

“Yani, saygı ve saygısızlık bir arada gibi."