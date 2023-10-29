Verstappen ve Hamilton sıralama olaylarından cezasız kurtuldular

Q1'deki son turlar öncesinde Verstappen, Alonso ve Russell, boşluk yaratmak ve temiz hava bulmak amacıyla pit alanından çıkarken diğer araçları beklettiler.

Her üç sürücü de pit çıkışında "gereksiz yere engelleme" yaptıkları gerekçesiyle FIA yetkilileri tarafından çağrıldı ancak yetkililer başka bir işlem yapmamaya karar verdi.

Sürücüler ve takım menajerleri, eylemlerinin, sürücülerin temiz hava bulmak için pistte çok yavaş gitmelerini önleyen maksimum delta süresinin bir sonucu olduğunu başarıyla savundular.

Bunun yerine, ikinci ve ilk güvenlik aracı çizgisi arasındaki maksimum delta süresinin kapsamadığı pistin tek alanı olan pit yolundan çıkarken bunu yapmak zorunda hissettiler.

Hakem kararlarında şunlar yazıldı: "Hakemler, tüm bu olayların SC2 ve SC1 arasındaki minimum tur süresinin uygulanmasının doğrudan bir sonucu olarak meydana geldiğini düşünmektedir; bu süre, sıralama turları sırasında araçların pistte tehlikeli bir şekilde engellemesini önlemek için tasarlanmıştır (bize göre doğru bir şekilde)."

"Sürücülerin minimum süreye riayet etmeleri, öndeki araçlarla yönetilebilir boşluklar yaratmaya çalışmaları, ancak aynı zamanda pit çıkışında gereksiz yere durmaktan ya da gereksiz yere yavaş sürmekten kaçınmaları gerektiği için birbiriyle çelişen gereklilikler olduğunu not ediyoruz."

Komiserler, pit alanından yavaşça çıkmanın, yarış pistinin çok daha büyük hız farklarının oluştuğu başka bir yerinde araçları engellemekten çok daha az tehlikeli olduğunu kabul ettiler.

Bununla birlikte, pit çıkışı olaylarının kötünün iyisi olduğunu, ancak tekrarını önlemek için bir çözüm bulunması gerektiğini belirttiler.

"Komiserler de dahil olmak üzere tüm taraflar, pistteki büyük hız farklarının potansiyel olarak tehlikeli olması yerine, pit şeridinde veya pit çıkışında araçların yavaşlamasının potansiyel olarak daha iyi olduğu görüşündedir."

"Pit çıkışı için daha iyi bir çözüm bulunması arzu edilmektedir, ancak bu aşamada bu çözümün ne olacağı bilinmemektedir."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

Russell bu durum hakkında, "Bizden pit yolunda durmamamızı istiyorlar, ancak pit şeridinde boşluk bırakmazsanız, bunu pistte yapmak zorunda kalırsınız. Ve benim için, araçlar hızlı turlarında 330'la giderken düzlükte 10 km/s hızla gitmek oldukça tehlikeli." şeklinde açıklama yaptı.

Russell'ın Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton da Q1'de Aston Martin'den Fernando Alonso'nun 3. virajda spin attığı sırada sarı bayraklar için yavaşlamadığı iddiasıyla aklandı.

Ancak kısa süre sonra yapılan soruşturmada, yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın bir önceki en hızlı turuna kıyasla yeterince yavaşladığı için herhangi bir kabahati olmadığı ortaya çıktı.

Aynı sarı bayrak bölgesinde Logan Sargeant, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'yı geçti ve Williams sürücüsüne 10 sıra grid cezası ve iki ceza puanı verildi. Amerikalı sürücü, pist limitlerini aştığı için her iki Q1 turunun da silinmesinin ardından Meksika'da zaten son sırada başlayacaktı.

Williams ayrıca pit kutusunda bir kriko bıraktığı ve Tsunoda'nın garajından çıkarken krikoya çarptığı için yarısı askıya alınmak üzere 20.000 Euro para cezasına çarptırıldı.