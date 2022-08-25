Verstappen ve Hamilton, Ricciardo'nun F1'de kalmasını umuyor

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Haftalar süren spekülasyonların ardından Belçika Grand Prix'si öncesinde McLaren'ın 2022 sonunda Daniel Ricciardo ile yollarını ayıracağı açıklandı.

Ricciardo gelecek planlarını, zamanı geldiğinde açıklayacağını söylerken, seçenekleri arasında F1'den ayrılmak da var.

Daha önce Ricciardo ile Red Bull'da birlikte yarışan Verstappen, Avustralyalı sürücüye destek verdi.

Verstappen, "Bence Daniel'in duruma bakarsak, şu anda aracın kendisine pek uymadığı bir durum içerisinde."

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yapılan değişikliklere rağmen araç içerisinde kendisini daha iyi hissetmedi. Bir noktada sanırım takımla bir araya geldiler ve 'Belki de farklı yönlere gitmemiz daha iyidir' dediler. Bazen işler böyle gidiyor."

"Fakat bana göre Daniel'in Formula 1'de olması harika."

"Her şeyden önce o, harika bir adam. Onunla gerçekten iyi anlaşıyorum, bu yüzden umarım bir koltuk bulur."

"Şu noktada nereye gitmek istediğini ya da onun için nerede yer olduğunu bilmiyorum." dedi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton da Verstappen'e katıldı ve F1'den ayrılmamasını umduğunu dile getirdi.

Hamilton, "Daniel için gerçekten talihsiz bir durum ama yine de bu sporda olmayı hak ettiğini düşünüyorum."

"Umarım kendisi için harika bir yer bulabilir çünkü hâlâ başarabileceği çok şey var." dedi.