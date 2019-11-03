Verstappen ve Hamilton, ilk virajı temiz geçmek istiyor

Max Verstappen, sıralama turlarını üçüncü sırada tamamladı ve yarışa temiz taraftan başlayacak.

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Verstappen, "Pole pozisyonuna 0.1 saniyeden daha az uzakta olmak, kaydettiğimiz ilerlemenin iyi bir işareti."

"Bence çok yakın bir mücadele olacak ve ilginç bir yarış bizi bekliyor. Muhtemelen çoğu şey stratejiye bağlı olacak."

"İlk virajda neler olacağını göreceğiz. Ancak sorunsuz geçmek çok önemli. En az bir sıra kazanırsak harika olacak ama söylediğim gibi önceliğim ilk birkaç virajı temiz geçmek. Çünkü son birkaç yarışta başlangıçta hep bir şeyler oldu." dedi.

Lewis Hamilton da beşinci sıradan başladığı yarışta benzer görüşlere sahip.

"Düşüncem tamamen yarışı kazanmak. İlk virajda olaylardan nasıl kaçınacağımı düşünmedim. Böyle şeyler zaten öngörülemez. Sadece maksimumu yapmaya ve belalardan uzak durmaya çalışacağım."