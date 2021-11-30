Verstappen ve Alonso, motor ceza kurallarından memnun değil

Formula 1'de takımların yıl boyunca belli sayıda güç ünitesi kullanmalarına izin veriliyor. Takımlar bu sınırı aştıklarında ise ceza alıyorlar.

Kurallara göre herhangi bir sürücü, altı güç ünitesi bileşeninden herhangi biriyle ilgili sınırı aşarsa, parça başına 10 sıra grid cezası alıyor. Fakat sonrasında her aştıklarında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

Son dönemde bu konu epey ön plana çıktı. Çünkü Lewis Hamilton da dahil olmak üzere bazı isimler, sadece içten yanmalı motor değişikliği yaptılar ve bu sayede sadece 5 sıra grid cezasıyla yeni motora sahip oldular. Bu, öndeki takımların lehine olan bir şey çünkü Brezilya'da da görüldüğü üzere orta grup takımlarını geçmek o kadar da zor değil.

Bu yılki Rusya GP'de yeni bir güç ünitesine geçtiği için en geriden başlayan Max Verstappen, bu konudaki görüşü sorulduğunda şöyle dedi: “İlk seferinde 10 sıra ceza veriliyor ve sonrasında beşe düşüyor. Şahsen bunu biraz mantıksız buluyorum."

"Motor cezaları almaya devam ettiğiniz takdirde, cezasının aynı kalması gerektiğini düşünüyorum çünkü sürekli aynı sınırı aşıyorsunuz."

"Yani buna bakılabilir çünkü Brezilya'da diğer takımların bize [Red Bull ve Mercedes] karşı mücadele etme şansı olmadığını açıkça gördük."

"Yani böyle bir ceza [beş sıra] o kadar da büyük bir şey değil."

Ayrıca Fernando Alonso da bu konuda, "Yılda belirli sayıda motor değişikliği yapan herkesin gridin en gerisine düşürülmesi gerekiyor." dedi.