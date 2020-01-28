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Formula 1 / Son dakika

Verstappen ve Albon, Zandvoort'taki çekim gününü tamamlayamadı

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Verstappen ve Albon, Zandvoort'taki çekim gününü tamamlayamadı
Ekleyen:
28 Oca 2020 19:35

Max Verstappen ve Alex Albon'ın katıldığı Zandvoort çekim gününde iki F1 aracı da teknik problem yaşadı.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alex Albon, reklam çekimi kapsamında son birkaç gündür Hollanda'dalar ve bugün Zandvoort pistine gittiler.

Red Bull, etkinlik için kendi renklerine boyanmış Renault motorlu iki  V8 Toro Rosso F1 aracı getirdi. Bu araçlar genellikle Red Bull'un düzenlediği etkinlikliklere götürdüğü araçlardı. İlk birkaç günde Patrick Friesacher ve Juri Vips sürüş yapmıştı.

Oysa bugün Albon ve Verstappen piste geçti. Plan, yenilenen pistte gerekli görüntüleri çekmekti ancak teknik sorunlar nedeniyle sürüş gerçekleşmedi.

İki araç da pistte çözülemeyen mekanik sorun yaşadı.

Bununla birlikte etkinlik için çok sayıda Hollandalı taraftar da Zandvoort'a geldi. Hava soğuktu ve gün boyunca yağmur yağdı. Ancak araçlar sürüş yapamamış olmasına rağmen taraftarlar pistten ayrılmadılar.

Genç pilot, taraftarlarla kısa bir sohbet de yaptı.

Öte yandan görüntülerde Verstappen'in yeni kaskında daha fazla kırmızılık olduğu gözlerden kaçmadı.

Çeviri: İnci Beğen

 
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Editör Casper Bekking

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