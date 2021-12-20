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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Umarım yeni düzenlemeler işe yarar"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, yeni kuralların gelecek yıl işe yaramasını ve pist üstündeki mücadelenin artmasını umuyor.

Verstappen: "Umarım yeni düzenlemeler işe yarar"

2022'deki yeni düzenlemeler Formula 1'e zemin etkisini geri getirecek. Bu da yere basma gücünün artık bargeboardlar, ön ve arka kanatla aracılığıyla değil, temelde araçların tabanından oluşturulması gerektiği anlamına geliyor.

Böylelikle araçların aerodinamisi tamamen farklı olacak ve aracın pist üstündeki davranışları tamamen değişecek.

CarNext'e konuşan Verstappen, yeni kurallar hakkında şöyle dedi: "Hız açısından mevcut nesil araçları seviyorum. Yol tutuşu gerçekten etkileyici."

"Yeni araçlar hiç şüphesiz birkaç saniye yavaşlayacak fakat fikir temelde yarışları geliştirmek ve pistte birbirimizi daha iyi takip etmemizi sağlamak."

"Şu anda bir başkasının arkasından giderken hava akışı nedeniyle çok fazla zorlanıyoruz. Umarım [yönetmeliklerin değiştirilmesi] işe yarar."

Max Verstappen in de RB16B onderweg met 18 inch-banden.

Max Verstappen in de RB16B onderweg met 18 inch-banden.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

2022 araçlarının sadece aerodinamisi değişmeyecek, aynı zamanda lastikler de tamamen farklı olacak. Formula 1'de şimdiye kadar hep 13 inçlik lastikler kullanıldı ancak gelecek sezondan itibaren 18 inç lastiklere geçilecek.

Red Bull sürücüsüne göre, lastiklerin davranışı değişmiş durumda ve sonuç olarak pilotların sürüş stilini bu lastiklere adapte etmesi gerekecek.

Büyük bir fark olup olmayacağı sorulduğunda, Verstappen. "Lastikler artık daha hızlı tepkiler veriyor. Virajdan çıkarken çekiş gücü de farklı."

"Sık sık nasıl bir sürüş stiline sahip olduğum sorusuyla karşılaşıyorum. Kişisel olarak belirli bir sürüş stilim olmadığını ve duruma uyum sağladığımı söyleyebilirim."

"Araç arkadan kayıyorsa, o zaman buna uyum sağlarım. Önden kayma varsa buna tekrar uyum sağlamam gerekir."

"Yani 'benim sürüş tarzım bu, böyle süreceğim' diyemezsiniz. Bu imkansız çünkü sürüş tarzınız bazen sahip olduğunuz parçalarla yeterince iyi çalışmaz. Yani kilit nokta duruma adapte olmaktır." yanıtını verdi.

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