Verstappen: "Umarım son yarışın ardından 'Red Bull'daki herkes' uyanmıştır"

Max Verstappen, son yarış Macaristan'da Red Bull'u takım telsizinden eleştirmiş ve özellikle strateji kararını sorgulamıştı.

Bu sürecin nasıl ilerlediğini yorumlayan Verstappen şöyle dedi: "Yani, benim açımdan stratejinin yanlış olduğu açıktı."

"Tabii ki takımdaki herkes gibi ben de çok azimliyim. Mükemmel olmaya çalışıyoruz. Her yarışta bunu yapmanın çok zor olduğunu biliyorum. Geçen yıl buna çok yaklaştığımızı düşünüyorum ama işler olması gerektiği gibi gitmediğinde, hayal kırıklığınızı paylaşmanız de çok normal."

"Ben de öyle yaptım. Tabii ki adrenalinle doluysanız ve memnun olmadığınız şeyler de oluyorsa, o zaman evet hayal kırıklığınızı dile getiriyorsunuz."

"Sonrasında bundan ders çıkarıp yolunuza devam ediyorsunuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Takımda birilerinin kendisiyle, onlarla konuşma şekli hakkında konuşup konuşmadığı sorusuna Verstappen, "Bizim yaklaşımımız bu. Eleştirel olabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Şu anda yaşadığımız dünyada pek çok insanın artık eskisi gibi eleştiri kaldıramadığını hissediyorum ve ben de öyle olmak istemiyorum." cevabını verdi.

Verstappen, geçen yarış takımdaki bazı kişilerin "uyanması" gerektiğini çünkü geride kalmaya başladıklarını söylemişti.

Hollandalı pilot bu konuda değişen bir şey olup olmadığı sorusuna, "Umarım son yarışın ardından herkes tamamen uyanmıştır."

"Her zaman gelişmek için çabalıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi aracı da biraz daha iyi hale getirmek için çaba gösteriyoruz."

"Yani, umarım şu anda içinde bulunduğumuz durumu iyileştirebiliriz." cevabını verdi.