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Verstappen: "Umarım Red Bull'la birlikte daha çok şampiyonluk kazanırız"

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, Şef Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Red Bull'la sonraki yıllarda daha fazla şampiyonluk kazanmak istediğini söylüyor.

Verstappen: "Umarım Red Bull'la birlikte daha çok şampiyonluk kazanırız"

Max Verstappen, 2021 yılında kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Yılın en çok yarış kazanan, en çok pole pozisyonu alan, en çok podyuma çıkan ve en çok lider giden sürücüsü olan Verstappen, son yarışta Lewis Hamilton'ın önünde kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Hollandalı sürücü, bu yıl Formula 1'deki yedinci sezonunu geride bıraktı ve ilk şampiyonluğunu henüz 24 yaşında kazanmış oldu.

Önünde yaklaşık 15 yıla yakın bir kariyer bulunan Verstappen, şampiyonluk turunun ardından bu başarıyı en az 10-15 yıl daha gerçekleştirmek istediğini söylemişti.

Hollandalı pilot, verdiği son röportajda, Red Bull'la birlikte daha fazla şampiyonluk kazanmak istediğini yineledi.

Hollandalı pilot, "Eminim Ocak ayının ilk günü geldiğinde tekrar piste çıkmaya hazır olacağım çünkü yaptığım şeyi seviyorum ve takımın bir parçası olmak hoşuma gidiyor."

"Pite dönüş turunda zaten söyledim: Bu takımla bunu 10-15 yıl daha yapmak istiyorum. Bu yüzden umarım tüm bu yıllarda daha fazla şampiyonluk kazanabiliriz. Hedef her zaman budur." dedi.

Şampiyonluğu kazanmanın onu bir sürücü olarak değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Verstappen, şunları söyledi "Zaman gösterecek. Şu anda bir şey söyleyemem."

"Sadece yaptığım şeyi yapmaya devam etmeliyim ve elbette kendimi geliştirmeye çalışacağım. Gelecek yıl yapmaya çalışacağım şey yine bu olacak."

2021 drivers champion Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with a team mate in Parc Ferme

2021 drivers champion Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with a team mate in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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