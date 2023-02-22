Önceki / Mercedes, W14'ün ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı Sonraki / McLaren, MCL60'ın burun kısmını değiştirdi
Formula 1 / Bahreyn Kış testi Haberler

Verstappen: "Umarım RB19 ile önde mücadele edebilirim"

Red Bull pilotu Max Verstappen, yeni Red Bull RB19 ile güçlü bir yıl geçirmeyi umut ediyor.

Niels Dijksterhuis
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Verstappen: "Umarım RB19 ile önde mücadele edebilirim"
Haberi dinle

Red Bull Racing uzun zaman sonra ilk kez başka bir sezona son takımlar şampiyonu olarak başlıyor.

Avusturyalı ekip, geçen yılki 22 yarışın 17'sini kazanarak, sezona damga vurdu ve hem takımlar hem de pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

2021'den sonra arka arkaya ikinci şampiyonluğunu kazanan Max Verstappen, bu 17 galibiyetin 15'ini alan isimdi.

Hollandalı pilot, perşembe günü yeni RB19'u sürmeden önce yaptığı açıklamada, oldukça pozitif göründü.

Verstappen, "Kendimi iyi hissediyorum ve yeni sezona rahatlamış olarak başlıyorum."

"Güzel bir tatil geçirdim ve mümkün olduğunca iyi hazırlanmaya çalıştım."

"Şimdi testler başlıyor ve elimizde çok fazla gün yok. Umarım çok fazla sorun yaşamadan birkaç iyi gün geçiririz."

"Kusursuz seanslar geçirmek bizim için çok önemli. Takımın kış boyunca çok çalıştığını söylemem lazım. Umarım RB19 güçlüdür ve ben de önde yarışabilirim."

"Böyle olup olmadığını zaman gösterecek."

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise şunları ekledi: "Yeniden RB19'un direksiyonuna geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu sezon için kendimi hem formda hem de hazır hissediyorum. Bu benim F1'deki 13. yılım olacak ve yeniden yarışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Testler çok önemli. Çünkü sadece bu testlerde gerçekten büyük değişiklikler yapabilir ve farklı ayarlar deneyebilirsiniz."

"Bu yıl eğlenmek ve şimdiye kadarki en iyi sezonumu geçirmek istiyorum."

paylaşım
yorumlar

Mercedes, W14'ün ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı

McLaren, MCL60'ın burun kısmını değiştirdi
Niels Dijksterhuis Daha fazlası
Niels Dijksterhuis
Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak

Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak

Formula 1

Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak

Chandhok: "Tsunoda'nın bu yıl öne çıkmaktan başka çaresi yok"

Chandhok: "Tsunoda'nın bu yıl öne çıkmaktan başka çaresi yok"

Formula 1

Chandhok: "Tsunoda'nın bu yıl öne çıkmaktan başka çaresi yok" Chandhok: "Tsunoda'nın bu yıl öne çıkmaktan başka çaresi yok"

Andretti, Domenicali'nin eleştirisine katılmıyor

Andretti, Domenicali'nin eleştirisine katılmıyor

Formula 1

Andretti, Domenicali'nin eleştirisine katılmıyor Andretti, Domenicali'nin eleştirisine katılmıyor

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Red Bull, RB19 ile korkuttu mu?

Red Bull, RB19 ile korkuttu mu?

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Red Bull, RB19 ile korkuttu mu? Red Bull, RB19 ile korkuttu mu?

Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu Red Bull ve AlphaTauri'nin test programı belli oldu

Tost: "De Vries, kendisini Verstappen ile karşılaştırmamalı"

Tost: "De Vries, kendisini Verstappen ile karşılaştırmamalı"

Formula 1

Tost: "De Vries, kendisini Verstappen ile karşılaştırmamalı" Tost: "De Vries, kendisini Verstappen ile karşılaştırmamalı"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Newey, Red Bull'un bu yıl "üç rakibi" olacağını düşünüyor

Newey, Red Bull'un bu yıl "üç rakibi" olacağını düşünüyor

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Newey, Red Bull'un bu yıl "üç rakibi" olacağını düşünüyor Newey, Red Bull'un bu yıl "üç rakibi" olacağını düşünüyor

Red Bull'un 2023 F1 aracı RB19 sonunda ortaya çıktı!

Red Bull'un 2023 F1 aracı RB19 sonunda ortaya çıktı!

Formula 1
Red Bull Racing lansmanı

Red Bull'un 2023 F1 aracı RB19 sonunda ortaya çıktı! Red Bull'un 2023 F1 aracı RB19 sonunda ortaya çıktı!

Kravitz: "Red Bull'u 'neredeyse rakipsiz' kılan üç avantaj var"

Kravitz: "Red Bull'u 'neredeyse rakipsiz' kılan üç avantaj var"

Formula 1

Kravitz: "Red Bull'u 'neredeyse rakipsiz' kılan üç avantaj var" Kravitz: "Red Bull'u 'neredeyse rakipsiz' kılan üç avantaj var"

Son Haberler

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

F1 Formula 1

McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış McLaren, ilk günde aracın yapısını güçlendirmek zorunda kalmış

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

F1 Formula 1

Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var" Shovlin: "W14'le geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir temelimiz var"

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

F1 Formula 1

Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı Drugovich, takımla ilk testinden mutlu ayrıldı

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

F1 Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün Canlı anlatım: Bahreyn sezon öncesi testleri 2. gün

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.