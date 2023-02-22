Verstappen: "Umarım RB19 ile önde mücadele edebilirim"

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Red Bull Racing uzun zaman sonra ilk kez başka bir sezona son takımlar şampiyonu olarak başlıyor.

Avusturyalı ekip, geçen yılki 22 yarışın 17'sini kazanarak, sezona damga vurdu ve hem takımlar hem de pilotlar şampiyonluğunu kazandı.

2021'den sonra arka arkaya ikinci şampiyonluğunu kazanan Max Verstappen, bu 17 galibiyetin 15'ini alan isimdi.

Hollandalı pilot, perşembe günü yeni RB19'u sürmeden önce yaptığı açıklamada, oldukça pozitif göründü.

Verstappen, "Kendimi iyi hissediyorum ve yeni sezona rahatlamış olarak başlıyorum."

"Güzel bir tatil geçirdim ve mümkün olduğunca iyi hazırlanmaya çalıştım."

"Şimdi testler başlıyor ve elimizde çok fazla gün yok. Umarım çok fazla sorun yaşamadan birkaç iyi gün geçiririz."

"Kusursuz seanslar geçirmek bizim için çok önemli. Takımın kış boyunca çok çalıştığını söylemem lazım. Umarım RB19 güçlüdür ve ben de önde yarışabilirim."

"Böyle olup olmadığını zaman gösterecek."

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise şunları ekledi: "Yeniden RB19'un direksiyonuna geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bu sezon için kendimi hem formda hem de hazır hissediyorum. Bu benim F1'deki 13. yılım olacak ve yeniden yarışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum."

"Testler çok önemli. Çünkü sadece bu testlerde gerçekten büyük değişiklikler yapabilir ve farklı ayarlar deneyebilirsiniz."

"Bu yıl eğlenmek ve şimdiye kadarki en iyi sezonumu geçirmek istiyorum."