Verstappen: "Umarım Portekiz'de de rekabetçi oluruz"

Red Bull, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de pole pozisyonunu almış ancak galibiyeti Mercedes'e kaybetmişti.

Bu kez Imola'da pole pozisyonunu kazanan taraf Mercedes'ti ve galibiyete ulaşan taraf Red Bull oldu.

Red Bull ve Mercedes arasında kıyasıya bir rekabet var. Aynı zamanda Max Verstappen ve Lewis Hamilton da pilotlar şampiyonası için birbirleriyle çekişiyorlar.

Portekiz GP öncesi konuşan Verstappen, "Önümüzde hâlâ uzun bir sezon var ve şampiyonadaki duruma çok fazla odaklanmıyorum."

"Her yarış mümkün olduğunca iyi performans göstermeye çalışıyorum, ki hedefimiz de tam olarak bu olmalı. Sezona olumlu şekilde başladık ve bundan memnunum."

"Umarım bu şekilde devam edebiliriz." dedi.

Bu yılın Red Bull için bir dönüm noktası olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Mercedes'e yaklaşmaya yönelik çalışmalar devam eden bir süreç ve bu sezon şimdiye kadar iyi gidiyoruz. Ancak çok fazla çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz." cevabını verdi.

Verstappen ardından Portekiz GP'de nerede olabilecekleri hakkında konuştu.

Verstappen, "Geçen yılki yarış, Portimao'daki yeni asfalt nedeniyle oldukça zordu. Yeni asfalt sürüşü oldukça zor hale getiriyordu."

"Umarım şimdi daha iyi olur. Tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü bu harika bir pist. Şimdiye kadar geçen yıla göre daha rekabetçi görünüyoruz ve umarım bu durum Portekiz'de de aynı olur." dedi.

Verstappen, Imola'da harika bir start alarak liderliğe yükselmiş ve galibiyete ulaşan taraf olmuştu.

Hollandalı pilot, Imola'da geçiş lastikleriyle ikinci viteste start almasının, liderliği almak için büyük önem taşıyıp taşımadığı sorusuna, "Evet, fakat pek çok sürücü ıslak zeminde bunu yapıyor. Motor çok fazla tork üretiyor ve ikinci viteste daha az patinaj var. Lewis de aynısını yaptı. Son birkaç yıldır böyle yapıyoruz. Böylesine iyi başladığımız için çok mutluyum. Çünkü yarış için çok önemliydi." cevabını verdi.