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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Umarım Mugello bizim için daha iyi geçer"

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Verstappen: "Umarım Mugello bizim için daha iyi geçer"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Toskana GP'de iyi bir sonuç almalarını umut ediyor.

Red Bull, Monza'da beklediği performansı sergileyemedi ve bu yıl ikinci kez bir yarıştan puansız ayrıldı.

Bu hafta sonu yapılacak Mugello yarışı, diğer yarışlardan biraz daha farklı olacak çünkü daha önce Mugello'da hiç F1 yarışı yapılmadı.

Yarış öncesinde konuşan Max Verstappen, Mugello için sabırsızlandığını ve hafta sonunun kendileri için "daha iyi bitmesini" umut ettiğini söyledi.

"Mugello'da hiç yarışmadım, ancak son zamanlarda bu pistte biraz sürüş yaptım ve gerçekten beğendim."

"Mugello'daki pistin takvimdeki diğer pistlere benzemediğini söylemem gerekiyor. Formula 1 araçları gerçekten hızlı olacak ve bunu dikkate almak gerekiyor. Geçiş yapmak kolay olmayacak, ancak orada yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Kimsenin pist hakkında ön hazırlığı yok ve bundan ötürü bilgi sahibi olmadan nasıl performans göstereceğimizi görmek ilginç olacak. Takımlar ve sürücüler için büyük bir meydan okuma olacak. Mühendisler simülatör üzerinde zaten çok fazla çalışma yaptılar. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak antrenman turlarında yapmamız gereken çok şey var. Cuma antrenmanları bu sefer özellikle önemli olacak."

"Hızlı ve çok havalı olacak, umarım hafta sonu bizim için bir öncekinden daha iyi biter."

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, rejoins behind George Russell, Williams FW43

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, rejoins behind George Russell, Williams FW43

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, battles with Sergio Perez, Racing Point RP20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, battles with Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alex Albon ise şunları ekledi: "Bu yarışı sabırsızlıkla bekliyorum, Mugello'da özel bir yarış olacak. Pist inanılmaz ve yavaş viraj hiç yok. Bence fiziksel anlamda bu yıl yarıştığımız en zor pist olacak."

"Takımı neyin beklediğini söylemek zor ama bence pist bize uyuyor. Ayrıca bu pist takvimde ilk kez yer alacak ve geçmiş deneyimlerin önemi olmayacak."

"Atak yapmanın bizim için kolay olacağını sanmıyorum. Bu açıdan sıralama turları çok önemli. İlk virajda, yani sadece tek bir yerde geçiş yapabilirsiniz. Kameralar orada olmalı. Yüksek süratler ve çok fazla lastik aşınması bekliyorum. Stratejik açıdan heyecan verici bir yarış bizi bekliyor. iki veya üç pit stop yapmak mümkün olacak."

 

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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