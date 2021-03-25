Verstappen: ''Umarım Mercedes'i baskı altına alabiliriz''

Bahreyn'deki basın toplantısında, Verstappen sezon öncesi bazı sorulara cevap verdi.

Red Bull'un 12 ay öncekinden daha iyi bir yerde olup olmadığı sorusuna, ‘’Bence evet. Yani her şey iyi gidiyor. Bu tabii ki testlerden istenilen bir şey, özellikle de bu kadar az zamanımız varken. Her zaman böyle gideceğiniz umarsınız. Yani evet, kesinlikle bundan mutluyuz.'' yanıtını verdi.

Yeni aracın hangi açılardan daha iyi hissettirdiğini ise şu sözlerle açıkladı: ‘’Bunu söylemesi her zaman zor. Farklı koşullar, farklı lastikler var ve araçlar farklı çünkü yeni kurallar var. Aero ve taban farklı. Yani bence en önemli şey, rüzgar yönünün ve hava sıcaklığının değişmesine rağmen, aracın tahmin edilebilir olmasıydı.’’

Hollandalı pilot, neden favori etiketini kabul etmediğini anlattı.

‘’Ben her zaman özgüvenliyim. Sonuncu olsam da özgüvenliyim, fakat sonuncu olacağımı düşünmüyorum.’’

‘’[Favori etiketini kabul etmek] Bu bir şeyi değiştirmez. Önemli olan şey pistte performans gösterip, puan toplamak. Sadece işinize odaklanmalı, sakin kalmalısınız. Bu sadece dikkat dağıtır. Önemli olan odaklı kalmak.''

Yıllardır sporun içinde olan tecrübeli isim Sergio Perez'in yeni takım arkadaşı olmasının ona neler kattığı sorulduğunda ise Hollandlı pilot şunları ekledi: ‘’Öncelikle, bütün takım mutlu olmalı. Checo’yu yıllardır padoktan tanıyorum ve şimdi takım arkadaşlarıyız.''

''Şu anda Checo’nun nasıl çalıştığına dair daha iyi görüşlerim var ve şu ana kadar her şey iyi gitti."

''Her şey yolunda gidiyor. Onun geçmişteki ve başka takımlarla tecrübelerinden yararlanmak iyi oldu. Umarım takım olarak iyi puanlar toplayabiliriz ve her hafta sonu Mercedes’i baskı altına alabiliriz.’’

Red Bull pilotu, son iki yıldır sıralama turlarında takım arkadaşlarına karşı büyük başarı gösteriyordu. Bunun onun güçlülüğü mu yoksa takım arkadaşının güçsüzlüğü mü olduğu sorusuna ise, ‘’Söylemesi zor. Bu başarması kolay olan şeylerden değil. Herkes sıralamada sınırları zorluyor ve bazen yakın oluyoruz. Bilmiyorum.''

''Karşı taraf açısından ne olduğuyla ve neden olduğuyla ilgili yorum yapamam. Sadece kendi tarafımdan, geçen yıllar hakkında düşünebilirim. Bir sürücü olarak geliştim ve F1 aracını tecrübe kazanarak daha iyi anladım. Aracı nasıl ayarlayacağımı, araçtan ne istediğimi, özellikle sıralama esnasında sınırları zorlamayı anladım.''

''İlerlememden mutluyum ancak her zaman daha iyi yapabileceğiniz şeyler vardır. Umarım takım olarak birbirimizi ileri giden yolda zorlarız ve tüm takıma yararlı oluruz.’’ yanıtını verdi.