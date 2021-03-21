Verstappen: "Umarım kaydettiğimiz gelişim yeterli olur"

Red Bull, son yıllarda sezona kötü başladığı için genellikle şampiyonluk mücadelesi veremedi.

Ancak bu yıl, sezon öncesi testlerinde epey formda ve dayanıklı bir görüntü çizdikleri için Mercedes de dahil olmak üzere pek çok kesim tarafından "favori" olarak gösteriliyor.

Testlerde hem uzun hem de kısa sürüşlerde iyi dereceler yapan Max Verstappen, kendilerini favori ilan etmese de, kaydettikleri gelişimin yeterli olmasını umuyor.

Verstappen, "Elbette her zamanki gibi üç ihtimal var. İlki: Aracımız çok baskın olacak ve mücadele takım arkadaşımla geçecek."

"İkincisi, Mercedes çok yakın olacağız ve her yarışta güzel savaşlar olacak."

"Üçüncü seçenek ise geçen yılki gibi olacak: onlara yakın olacağız ancak yeterince yakın olmadığımız için, kazanmak için bazen rekabet edebileceğiz."

"Elbette favori onlar çünkü son yedi yıldır çok baskınlardı ve bu kural değişiklikleriyle beraber, en kötü tabanı bile yapsanız hâlâ iyi bir pozisyonda olursunuz."

"Bu yüzden Mercedes'in favori olduğunu düşünüyorum."

"Bizi mutlu eden şey test boyunca yaptığımız çalışmalardı ve bunların yeterli olup olmayacağını önümüzdeki hafta göreceğiz. Umarım öyle olur." dedi.