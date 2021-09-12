Verstappen: "Umarım Hamilton'ın söylediği gibi rahat kazanırım"

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Max Verstappen'in arkasında, düzlüklerde epey hızlı olan McLaren pilotları ve Lewis Hamilton yer alacak.

Verstappen, start öncesi röportajında şöyle konuştu: "Hamilton'ın kolay bir zafer alacağımla ilgili sözlerinin doğru olmasını diliyorum fakat öyle olacağını düşünmüyorum."

"Öncelikle iyi başlamam ve ilk turlarda gridin arkasından kopmaya çalışmam önemli olacak. Mercedes sürücüleri hafta sonu boyunca çok hızlıydı ve bu yüzden yarış kolay geçmeyecek."

"Geçmişte baktığımızda, Monza bizim için hiçbir zaman iyi bir yarış olmadı. Burası aracımıza pek uygun değil fakat deneyeceğiz."

"Bence Formula 1'de herkes şampiyonada yakın bir mücadele görmeyi seviyor. Çok az insan tek takımın kazandığını görmek ister. İki takımın şampiyonluk için savaşıyor olması harika."

Sonrasında mikrofonlar Daniel Ricciardo'ya çevrildi ve Avustralyalı pilot galibiyete ulaşmak istediği konusunda netti.

"Uzun zamandır bu kadar yüksek bir grid pozisyonu hiç almamıştım ve tabii ki gerçekten hoşuma gitti. Bu yüzden bugün şansımı maksimum düzeyde kullanmak istiyorum."

"Dünkü sprint yarışı başarılıydı ve bugün de aynı şekilde devam etmek istiyorum ve yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. İlk turda iyi başlamayı ve liderliği ele geçirmeyi başarırsanız, elbette kazanma şansınız olacaktır."

"Tabii Max Verstappen öndeyse ve önü boşsa, ona yetişmek kolay olmayacak, o çok hızlı ama deneyeceğiz."

Lando Norris ise üçüncü sıradan başladığı yarışta, Lewis Hamilton'ı arkalarında tutmanın zor olacağını düşünüyor.

"Lewis'in baskısını kontrol altında tutmak çok zor olacak ama elbette deneyeceğim. Bugün olaylar nasıl gelişirse gelişsin, iyi bir sonuç almak için iyi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Mercedes ile rekabet etmemiz gerekse de hâlâ fırsatlar var ve planımız onların önüne geçmek."

"Başlangıç için iyi bir pozisyonum var, bu yüzden yükselmeye çalışacağım. Umarım iyi puanlar alabilirim."