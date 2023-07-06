Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz"

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Avusturya'da harika bir hafta sonu geçirdi ve alınabilecek tüm puanları topladı.

Sırada daha önce hiç kazanamadığı ve Red Bull'dan son zaferini 2012'de aldığı Britanya GP var.

Hafta sonu öncesinde konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Şimdi kendi evimizde yapılacak (takım fabrikası Silverstone'da olduğu için) bir başka yarışa gidiyoruz."

"Silverstone harika bir pist, RB19'umuzun orada ne kadar rekabetçi olacağını görmek ilginç olacak."

"Bu Grand Prix'de her zaman harika bir atmosfer oluyor, pist tutkulu taraftarlarla dolu. Bu gerçekten harika."

"Avusturya'da inanılmaz bir hafta sonu geçirdik. Umarım bu hafta da iyi performans sergileriz."

"Bilindiği üzere İngiltere'de hava tahmin edilemez olabiliyor, bu yüzden her şey olabilir."

Sergio Perez ise hafta sonu güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

"Avusturya hafta sonu harika geçti, tekrar podyuma çıkmak güzeldi. Direksiyon başında kendimi rahat hissettim, araç hızlıydı ve pazar günü yükselmemi sağladı."

"Hasta olduğum için kendimi %100 hissetmiyordum fakat takım bu konuda bana yardım etti. Her şeyi doğru yaptık, ayarlardan stratejiye kadar her şey istediğimiz gibiydi."

"Şimdi Silverstone hafta sonu için sabırsızlanıyorum, Avusturya performansımızı orada tekrarlayabilmeyi umuyorum."

"Fiziksel olarak form yakalamak için biraz ara vermeye çalıştım, bunu yaz tatiline kadar korumak istiyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Alessio Morgese