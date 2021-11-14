Verstappen: "Umarım daha sıcak şartlar pazar günü bize yardım eder"

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başladığı sprint yarışı için orta lastik tercihi yaparken, startta yumuşak lastiğe sahip olan Valtteri Bottas'a geçildi ve ikinci oldu.

Verstappen, yarışın ardından startla ilgili şöyle dedi: "Orta lastikle başladık. Ayrıca pistin istediğimizden biraz daha fazla soğuduğunu düşünüyorum. Sonrasında bir şekilde tüm vites senkronizasyonunu kaybettim."

"Bu sebeple de o kadar da iyi bir başlangıç yapamadık. Vitesi yükseltiyordum ve değişim korkunçtu. Yani her şeyi bir araya geldi, benim için işe yaramadı."

"Sonrasında tabii ki ilk turda üçüncülüğe geriledim ve ardından iyi bir tempo yakaladık. Valtteri'nin ardına geldim ama burada geçiş yapamıyorsunuz. Lastikler çok çabuk ısınıyor ve birisinin ardında takılıp kalıyorsunuz."

"Özellikle de araç hızı anlamında birbirine yakın araçlarsa durum zor oluyor. Pit stop olmadığı için sprint yarışında yapabileceğimiz pek bir şey yoktu. Yani arkada takılıp kaldım."

Bottas'ın yumuşak lastik tercihiyle ilgili Bottas, "Valtteri'nin giderek daha fazla zorlandığını görebiliyordum fakat ona yaklaşıp, onu takip ettiğim için ben de zorlanıyordum. DRS'yi almak için yaklaşmaya çalıştığınız zaman lastikler daha da ısınıyor."

"Yani ona olan yakınlığım anlamında Valtteri'nin endişelenecek bir şeyi yoktu."

"Yine de yarınki yarış biraz daha sıcak olacak. Bugünkü yarış oldukça geç gerçekleştirildi. Bu yüzden umarım daha sıcak şartlar bizim için daha iyi olur. Fakat şu anda bu konuda bir şey söylemek zor." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images