Verstappen: "Umarım daha agresif bir yarış çıkarırız"

Tabandaki hasar nedeniyle sıralama turlarında epey vakit kaybeden ve buna rağmen dördüncü olan Max Verstappen, sıralama turlarını yorumladı.

Üç kez dünya şampiyonu şöyle konuştu: "Elbette yapabileceğiniz çok fazla şey yok. Sıralama turları boyunca tabanı düzeltmeye çalışıyorduk ancak denge her turda değişti ve bu da işi son derece zorlaştırdı."

"Her şeyi hissettiklerime göre düzenlemeye çalışıyordum ve onlar da tabanı geliştirmeye çalışıyordu, bu yüzden her virajda ne alacağımı tahmin etmek zordu."

"Açık konuşmak gerekirse Q3'te olduğum için zaten mutluydum. Sonunda dördüncü oldum ve bundan da memnunum."

"Hasar miktarını ilk duyduğumda Q3'e kalmanın imkansız olacağını düşünmüştüm."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

100 puan yere basma gücü kaybettiğini doğrulayan Verstappen, "Denge tamamen kayboldu çünkü yere basma gücünü epey kaybettik. Haliyle aracın hızı düşüyor."

"Sonunda aracın dengesini arttırmaya çalıştık ama daha az yere basma gücü ve daha az yol tutuş vardı." dedi.

Yarış temposu sorulduğunda Verstappen, "Umarım yaptığımız bu ayar değişiklikleriyle biraz daha iyi olur ama yarın göreceğiz. Son birkaç hafta sonu McLaren sürekli olarak güçlüydü, lastikleri çok iyi yönetiyorlardı."

"Umarım ben de bu mücadelenin içinde olabilirim ve o zaman her şey değişebilir."

"Son birkaç yarışta daha çok savunma yapıyormuşuz gibi hissettik, bu yüzden umarım dördüncü sıradan başta strateji olmak üzere pek çok alanda daha agresif oluruz." cevabını verdi.

Aracı sürmenin artık daha mı zor olduğu sorusuna Verstappen'in yanıtı şöyle oldu: "Aracı kullanmak zaman zaman biraz zor, ama diğer yandan doğru aralığa girdiğinde gerçekten iyi hissettiriyor."

"Önemli olan, son birkaç haftada herkesin birbirine daha da yaklaşmış olması. Japonya'da bir güncelleme getirdik ve bu iyi hissettirdi. Fakat diğerleri henüz güncelleme getirmemişti."

"Şimdi herkes araçlarına benzer güncellemeler yaptı ve hem McLaren hem de Mercedes'in çok büyük bir adım attığını görüyorsunuz."

"Bu nedenle şu anda mücadele çok yakın ve bundan sonra pole için mücadele etmek istiyorsanız ayrıntılara odaklanmanız gerekiyor."

"Yakın mücadeleden rahatsız değilim. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve sadece kendi takımıma odaklanıyorum çünkü kontrol edebileceğiniz ve değiştirebileceğiniz tek şey bu. "

"Diğerlerinin yaptıklarını kontrol edemezsiniz. Her zaman performans istiyorsunuz ve işler ters gittiğinde eleştirel olmak zorundasınız. Yine de ben hep çok rahatım."