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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Mercedes'in son yarış Abu Dhabi'de rekabet avantajına sahip olmamasını ümit ediyor.

Verstappen: "Umarım Abu Dhabi'de Mercedes'in avantajı olmaz"

Max Verstappen, kariyerinde ilk kez şampiyonluk savaşı veriyor ve sezonun son yarışına Lewis Hamilton'la aynı puanda girdi.

Eğer yarışı önde tamamlarsa veya Lewis Hamilton puan alamazsa, şampiyon Hollandalı pilot olacak.

Fakat son üç yarıştaki Mercedes ve Hamilton baskınlığı, Hollandalı pilotun endişelenmesine neden oluyor.

Bugün yayınlanan son röportajında Verstappen, Abu Dhabi GP öncesi şöyle dedi: "Öncelikle Abu Dhabi'ye döneceğim için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Geçen yıl burada kazandık fakat sonuçları etkileyen pek çok faktör olduğu için, [geçen yıl aldığımız sonuçlar] her zaman iyi bir gösterge sunmuyor."

"Önceki birkaç yarışa baktığımızda, hız anlamında biraz gerideydik. Umarım bu hafta sonu durum aynı olmaz."

"Yas Marina Pisti'nde bazı değişiklikler yapıldı ve artık pist çok daha hızlı. Aracın ayarlarını nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak Burada iyi bir sıralama turları geçirmenin çok önemli olacağını düşünüyorum. Umarım bunu başarabiliriz."

Verstappen, son yarışta takım olarak ellerinden geleni yapacakları konusunda netti.

Hollandalı pilot, "Bu yıl pek çok galibiyet aldık ve çok güzel anılarımız vardı."

"Genel olarak önceki yıllara kıyasla çok daha rekabetçiydik. Haliyle takım olarak bu sezon başardıklarımızdan ötürü çok memnun ve gururlu olmalıyız."

"Puan olarak eşit durumdayız. Bu şampiyonluğu kazanmak adına takım olarak her şeyimizi vereceğimize eminim."

"Bu, heyecan verici bir yarış olacak ve sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmeyi istiyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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