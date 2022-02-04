Verstappen: "Umarım 33 numara, gelecek yıl araca geri dönmez!"

Haberi dinle

Max Verstappen, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yarışın son turlarında Lewis Hamilton'ı geçmiş ve şampiyon olmuştu. Sonrasında birkaç hafta dinlendi ve artık tam gaz yeni sezona hazırlanıyor.

Yaklaşık 1.5 hafta önce ciddi bir test olmasa bile yeniden Formula 1 aracının direksiyonuna döndü. Red Bull pilotu çivili Pirelli lastikleri donatılmış 2012 Red Bull RB8 gösteri aracıyla Avusturya'daki Zell am See'de sürüş yaptı.

Verstappen, etkinliğin ardından şöyle dedi: "Kışın bir süreliğine her şeyden uzaklaşmak güzeldi."

“Kış arasında evde kalıp, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirdim. Şimdi elbette yeni sezona hazırlanıyorum. Henüz araç ile çok ilgilenmedim ama günde iki kez antrenman yapıyorum. Bunu evde yapıyorum ya da dışarıda koşuya çıkıyorum. Arada ailemle ve simülatörle vakit geçiriyorum.”

Zell am See'deki etkinlikte Verstappen yeni kaskıyla ilk sürüşünü de yaptı ve aracında #1 çıkarması vardı.

Hollandalı sürücü, şampiyonluğunu kazanmasından hemen sonra, bu yıl 1 numara ile yarışacağını doğrulamıştı.. Bu, 2014'ten sonra ilk kez #1'in gride döneceği anlamına geliyor.

Bu konuda konuşan Verstappen, "Şu anda ne sıklıkla numara değişikliği yapabilirsiniz ki? Ayrıca 1 numara en iyi sayıdır. Bu yüzden gridde 1 numara ile yer almak benim için oldukça kolay bir karardı

"Umarım 33 numara, gelecek yıl araca geri dönmez!" dedi.

Perşembe günü Red Bull, 2022 sezonunda yarışacağı yeni aracı 9 Şubat'ta tanıtacağını duyurmuştu.

Verstappen, RB18 hakkında "Biraz farklı görünüyor." derken şunları ekledi: "Testlerde mümkün olduğunda çok tur atmak ve araç hakkında çok fazla bilgi toplamak önemli olacak. Heyecanlıyım."

Verstappen'in buzdaki sürüşünü aşağıdan seyredebilirsiniz.