Verstappen: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Red Bull, hafta başından beri Monza'nın kendileri için zor bir pist olacağı konusunda açıklamalarda bulunuyordu.

Kimileri bunu bir blöf olarak görse de, sıralama turlarında durumun böyle olmadığı ve Alman üreticinin önemli bir avantajı olduğu görülebiliyordu.

Verstappen bir noktada McLaren pilotlarının dahi gerisinde görünüyordu ancak son bölümdeki ilk denemesinde temiz bir tur atmayı başardı.

Lider Valtteri Bottas'ın 0.4 saniye gerisinde kalan Hollandalı pilot, cumartesi günkü sprint sıralama yarışına üçüncü başlayacak.

Seansın ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Açık konuşmak gerekirse bizim için bu pistin zor olacağını her zaman biliyorduk."

"Antrenmanlarda istediğimizden biraz daha fazla zorlandık ama bence oldukça iyi toparlandık. Geriye dönüp baktığımda üçüncü olduğum için hâlâ oldukça mutluyum. Yarış için iyi bir yerdeyiz."

"Umarım yarışta biraz daha yakın olabiliriz ve burada asla neler olacağını bilemezsiniz. Yarın ikinci antrenman seansı olacak ve uzun sürüşlerdeki tempomuzu artırmak adına neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Burası tabii ki bizim için daha zor bir pist fakat buna rağmen yarışta iyi puan alabileceğimizi düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images