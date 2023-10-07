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Formula 1 / Katar GP Haberler

Verstappen: "Üçüncü kez şampiyon olmak inanılmaz!"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Katar'da elde ettiği üçüncü F1 şampiyonluğu sonrası çok mutlu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Red Bull pilotu Max Verstappen, 16 yarışın 13'ünü kazandığı 2023 F1 sezonunda şampiyonluk ipini bugün Katar'da göğüsledi.

Sprint yarışını ikinci bitiren Verstappen, kendisi için yeterli puanı aldı ve arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, şöyle konuştu: "Üçüncü kez şampiyon olmak inanılmaz bir duygu!"

"Gerçekten inanılmaz bir yıl oldu. Bir sürü harika yarış çıkardık."

"Elbette çok gururluyum, aynı zamanda takımın yaptığı işten de çok memnunum."

"Bu insan grubunun bir parçası olmak çok keyifliydi. Üç kez dünya şampiyonu olmak inanılmaz bir şey."

Bunu devam ettirip ettiremeyecekleri sorusuna Verstappen, "Zorlamaya devam edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Ayrıca bugün oldukça heyecanlı bir yarış vardı. Güvenlik aracı çıkması biraz üzücüydü ama genel olarak iyiydi."

"Sürüş yapmak eğlenceliydi. Tabii ki şu anda inanılmaz mutluyum." dedi.

Sonrasında kendisine sprint yarışını kazanan Oscar Piastri soruldu.

Max, "Harika bir yarış çıkardı. Bence kolay değildi çünkü orta lastiklerle yarışıyorduk ve etrafımızda yumuşak lastiklerle başlayanlar vardı. Dolayısıyla başlangıçta biraz daha fazla yol tutuşları vardı."

"Fakat Oscar çok iyiydi. Ona yetişmek için elimden gelen her şeyi yaptım fakat başaramadık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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