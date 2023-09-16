Verstappen üç ayrı olay nedeniyle inceleme altında
Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarının ardından üç ayrı olay nedeniyle hakemlerin yanına gitti.
Red Bull pilotu, cumartesi günü bu yılki en kötü sıralama seansını geçirdi ve sıralama turlarının ikinci bölümünde elendi.
Epey hayal kırıklığı yaşayan Verstappen, kendisi için kısa geçen seansta birden fazla olaya karıştı.
Üç ayrı olay nedeniyle hakemler tarafından çağırılan şampiyona lideri, seans sonrası soluğu onların yanında aldı.
Açıklanan bilgilere göre Verstappen'in inceleme altında olduğu olaylar şu şekilde;
- Rakip sürücülerin pit yolundan geçmesini engellemek.
- Logan Sargent'ı 17. ve 18. virajlarda engellemek.
- Yuki Tsunoda'yı 3. ve 4. virajlarda engellemek.
Verstappen ilginç şekilde hakemlerin yanına giderken gayet rahattı ve gülümsüyordu. Fakat çıkarken suratının asıklığı gözlerden kaçmadı.
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