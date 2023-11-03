Verstappen: "Turun berbat olduğunu düşünmüştüm"
Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının ardından pole pozisyonunda olmasına şaşırdığını söylüyor.
Sıralama turlarının son bölümünde hava iyice kapandı ve sertleşen rüzgarla, tur zamanları epey geriledi.
Fakat o son turda harika bir sürüş çıkaran Max Verstappen, pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Yağmurun sıralama turlarının hangi anında geleceğini bilmiyorduk fakat bir noktada kesin olarak geleceğini düşünüyorduk."
"Gerçekten şu an hava çılgınca. Charles'la turlarımız hakkında konuştuk, berbat hissediyorduk."
"Sanırım rüzgar da değişmeye başlamıştı, giderek sertleşiyordu. Bu yüzden çok fazla tur zamanı kaybettik."
"Son turda her şey çok aceleciydi."
Yarışla ilgili Verstappen, "Görünüşe göre herkes birbirine çok yakın. Bunu zaten sıralama turlarında görebiliyorsunuz."
"Buradaki yarışta da aynı şeyi bekliyorum; lastikler çok fazla aşınıyor. Yani her şey bu yönetimle ilgili."
"Geçen yıl bunu doğru yapamadık. Sanırım bu yıl biraz daha iyiyiz." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
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