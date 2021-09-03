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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Zandvoort'ta cuma günü attığı turun temsili olmadığını dile getirdi.

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Red Bull, cuma günü gerçekleştirilen ilk seansta Max Verstappen'le ikinci olmayı başarmıştı ancak Hollandalı pilot, ikinci seansta beşinci en iyi zamanı yapabildi.

Hollandalı pilot, temi bir tur atmakta zorlandığını ve bundan ötürü kaydettiği tur zamanının temsili olmadığını belirtti.

Verstappen şöyle konuştu: "Taraftarlarımın önünde olmak evet, harikaydı. Burada tur çok kısa fakat aynı zamanda çok hızlı virajlar var. Bence eğlenceli bir gündü."

"Kendi açımızdan tek tur performansımızın pek fazla temsili olduğunu sanmıyorum çünkü zaten tek turun ardından lastiklerde düşüş yaşanıyor. Yine de bazı şeyler üzerinde çalışacağız çünkü tek tur performansımızdan tamamen mutlu değiliz."

"Uzun sürüşlere baktığımızda, araç rekabetçi görünüyor. Elbette bunu yapmak her zaman için önemlidir fakat aynı zamanda burada start pozisyonunun çok önemli olduğunu da biliyoruz, bu yüzden kısa sürüşlerdeki performansımızı daha iyi hale getirmek için neler yapabileceğimize bir göz atacağız."

Zandvoort pistinin yapı gereği Barselona ve Macaristan'a benzediği biliniyor. Her iki pistte de Mercedes nispeten daha iyi görünüyordu.

Fakat Hollandalı pilot, üzerinde çalışmaları gereken yerler olduğunu kabul etse de, temelde bulundukları yerden memnun görünüyor.

Verstappen, "Biraz daha fazla zaman kazanmak adına daha iyi anlamamız gereken birkaç şey var. Fakat dediğim gibi bu turlar çok da temsili değil, çünkü turumu kullanılmış lastik setiyle yaptım ve iptal etmek zorunda kaldığım turun, ilk sıra için kesinlikle yeterince iyi olacağını düşünüyorum."

"Elbette hiçbir zaman mükemmel diye bir şey yok. Bu yüzden daha iyisini yapabileceğimiz şeyleri her zaman olduğu gibi detaylıca incelemeye çalışacağız." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, her iki sürücüsünün de aracın uzun sürüş performansından memnun olduğunu dile getirdi.

“İlk turlarımızın nasıl olduğunu göremedik, bu yüzden nihai hızımızın nasıl olduğundan tam olarak emin değiliz. Fakat ilgilenmemiz gereken birkaç konu var.

“Araç uzun sürüşlerde çok daha iyiydi. Max mutluydu ve Sergio'nun (Perez) hızı da büyük oranda gelişmişti. Sanırım tek tur performansımızı biraz geliştirmemiz lazım. Fakat önce temiz bir tur atmalıyız."

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