Verstappen: "Turumdan epey keyif aldım"
Red Bull pilotu Max Verstappen, elde ettiği pole pozisyonunun ardından epey mutlu olduğunu söyledi.
Hollanda'daki zorlu sıralama turlarında, Max Verstappen muhteşem bir son tur çıkardı ve yarım saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.
Red Bull pilotu böylelikle pazar günkü yarışa en önden başlayacak ve arka arkaya üçüncü Hollanda GP zaferini kovalayacak.
Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, "Sıralama turları çok zordu."
"Geçiş lastiğiyle başladık ama pist yüzeyi yeni asfalttan ötürü oldukça kaygandı."
"Her şey tur atmak ve beladan uzak durmakla ilgiliydi. Sanırım bunu oldukça iyi başardık."
"Son bölümde kuru zemin lastiğine geçtik fakat bazı yerlerde sadece bir kuru hat vardı. Biraz risk almamız gerekti ama son tur çok keyifliydi." dedi.
Lastik seçimleriyle ilgili Verstappen, "Üçüncü bölümde ilk başta geçiş lastikleriyle sürüş yaptık."
"Fakat buraya ilk kez bu tür koşullarda geldiğimiz için rüzgar ve güneşle beraber pistin bu kadar hızlı kuruyabileceğini biraz hafife almış olduk."
"Her şey deneyim kazanma ve gelecek için ders çıkarmakla ilgili. Sonunda yaptığımız seçim günümüzü etkilemedi, doğru olanı yaptık." dedi.
Hollandalı pilot sözlerini şöyle tamamladı: "Her zaman baskı vardır fakat bununla başa çıkmayı başardığınızda, inanılmaz duygular yaşarsınız."
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