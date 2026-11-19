Formula 1 Las Vegas GP

Verstappen: "Turbosuz V10 motorlara dönsek daha iyi olurdu"

Max Verstappen, Formula 1'in 2030 yılında V8 motorlara dönme planını olumlu karşıladı ancak tercihini turbosuz V10 motorlardan yana kullandığını söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 07:13

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Formula 1'in 2030 sezonunda V8 motorlara dönme planı, pilotlardan da yorum almaya devam ediyor.

Max Verstappen, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada yeni motor konseptini olumlu karşılarken, kendi tercihinin turbosuz V10 motorlar olacağını dile getirdi.

2015 yılında, turbo hibrit motor döneminin başlamasından bir yıl sonra Formula 1'e adım atan Verstappen, kariyeri boyunca V8 motorlu bir F1 aracı kullanmadı.

Hollandalı pilot, V8'lere dönüş kararını değerlendirirken daha da eski motor mimarisini tercih edeceğini belirtti: “Karar bana kalsaydı turboyu da kaldırır ve V10 motorlara geri dönerdik. Ancak bunun gerçekçi olmadığını biliyorum.”

Verstappen, turbosuz V10 motorların yakıt tüketiminin daha yüksek olacağına ve bu nedenle daha büyük yakıt depolarına ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

Yarış sırasında yakıt ikmaline izin verilmemesinin de bu tercihi zorlaştıracağını belirtti.

Hollandalı pilot ayrıca motor sesinin pist seçimlerini etkileyebileceğini söyledi: “Turbo olmadan çok daha fazla yakıt tüketilir. Bu nedenle yarış sırasında yakıt ikmali yapılamadığı için daha büyük bir depoya ihtiyaç duyulur. Ayrıca motorlar çok fazla ses çıkarırsa bazı pistlerde yarışmayı engelleyen kurallar devreye girebilir.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

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