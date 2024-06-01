Verstappen: "Tümseklerdeki sorunumuz 2022'den beri var"
Max Verstappen, Red Bull'un Monako Grand Prix'si hafta sonunda yaşadığı tümsek ve kerb sorunlarının araçta 2 yıldır var olduğunu, sadece avantajlarının bu durumu maskelediğini söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ferrari ve McLaren'in başını çektiği rakipleri Red Bull ile aradaki farkı kapatırken, Red Bull'un F1 aracındaki 'temel' bir sorun, kerb ve tümseklerle başa çıkma konusundaki zayıflığı ortaya çıktı.
Ancak Verstappen'e göre bu 2022'den beri yaşadıkları bir sorun ama geçmişte rakiplerine karşı sahip oldukları avantaj bunu maskeliyordu.
Red Bull pilotu, "Bu yeni bir şey değil, 2022'den beri bu sorunu yaşıyoruz."
"Sadece son iki yıldır araç avantajımız vardı."
"O zaman bu biraz maskeleniyor çünkü tümseklerin o kadar da sınırlayıcı olmadığı virajlarda kazanıyoruz. Ancak şu anda herkes birbirini yakaladığı için, doğal olarak, en zayıf noktanızı geliştirmediğinizde, fark ediliyorsunuz." dedi.
Helmut Marko bunun Kanada'da takımı da etkileyebilecek bir sorun olduğunu kabul ediyor ve Montreal'in zor bir hafta sonu olabileceğini öngörüyor.
Ancak Hollandalı yarış pilotu Allard Kalff, bu durumun abartıldığını ve Verstappen'in Kanada'da podyumun en üst basamağına geri döneceğini düşünüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing, Bernd Maylander, Safety Car Driver, FIA, Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Viaplay's In the Slipstream'e konuşan Kalff, "Bence dramatik olmamalıyız,"
"Şangay ve Suzuka'da Max üstündü. Bu aniden ortadan kaybolamaz."
"Şimdi her şey dramatikmiş gibi davranıyoruz ama önce Kanada ve Barselona'yı bekleyeceğiz. Kanada'da kazanabilir ve Barselona'da da kazanacaktır." dedi.
Ancak diğer yorumcu Kees van der Grint, Red Bull'un şampiyonluk mücadelesinde büyük bir zayıflığı olduğunu düşünüyor: Sergio Perez.
Perez'in podyum sayısı Verstappen'in galibiyet sayısından daha az, dörde karşı beş ve takım arkadaşının 169 puanına karşılık 107 puanı var.
Red Bull'un Ferrari'nin sadece 24 puan önünde olduğu düşünüldüğünde, Meksikalı pilotun formu Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'a pahalıya mal olabilir.
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