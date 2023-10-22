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Formula 1 Amerika GP
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Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

Max Verstappen, günün sonunda galibiyete ulaşsa da Amerika GP boyunca frenlerle sorun yaşadığını açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Stratejik savaşların yer aldığı Austin'de Verstappen, altıncı sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk gören kişi oldu. 

56 turluk yarış boyunca Verstappen ve yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin telsiz konuşmalarına sık sık şahit olduk.

Lambiase Verstappen'e sürekli olarak yarış hakkında bilgi verirken, üç kez Dünya Şampiyonu yaşadığı fren sorunu sebebiyle mühendisine gergin tepkiler veriyordu.

Günün ardından Verstappen, gerginliğini şu şekilde açıkladı: "Tüm yarış boyunca frenlerle mücadele ettim. Bu pistte çok fazla frenleme noktası var."

"Dünkü gibi bir hissiyat yoktu ve bu da yarışımı kesinlikle zorlaştırdı."

"Sonlara doğru [Lewis Hamilton] çok yakındı ve tur bindirmeler işleri daha da zorlaştırdı."

"Burada 50. yarışımı kazanmak inanılmaz. Elbette çok gururluyum ve daha fazlası için çabalamaya devam edeceğim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 pit şeridinde

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 pit şeridinde

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