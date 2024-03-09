Verstappen: "Tüm takım için harika bir hafta sonu oldu!"

Yarışı baştan sona üstün götüren Max Verstappen, bu yılki ikinci galibiyetini aldı ve toplam zafer sayısın 56'ya çıkardı.

İyi hissedip hissetmediği sorusuna Verstappen, "Evet, genel olarak tüm takım için harika bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kendim için de öyleydi."

"Araçla kendimi gerçekten iyi hissettim ve yarışta da temelde aynıydı."

"Tabii ki son bölüm istediğimizden biraz daha uzundu ama güvenlik aracı varken bunu yapmak zorundaydık."

"Bu yüzden son birkaç tur biraz zorlu geçti. Yine de her yerde iyi bir hızımız vardı, aradaki farkı da oldukça iyi idare ettik."

"Yani genel olarak çok mutluyum." dedi.

Yarışın daha mı zor geçtiği sorusuna Verstappen, "Evet, kesinlikle."

"Bu lastikle bu kadar uzun bir stint yapmak istemezsiniz, ancak bunu yapmak zorundaydık."

"Tabii ki buradaki tüm bu yüksek hızlı virajlarda, lastikler aralığın biraz biraz dışına düşünce işler zorlaşıyor." cevabını verdi.