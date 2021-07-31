Verstappen: "Tüm hafta sonu biraz gerideydik"

Verstappen, sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı isim olmayı başarmıştı ve ikinci bölüme orta lastiklerle başladı.

Ancak Hollandalı pilot, bu lastiklerle Lewis Hamilton seviyesinde değildi ve elenmemek için yumuşak lastikle piste çıkıp, son bölüme bu lastikle kaldı.

Son bölümdeki ilk denemesinde Hamilton'dan 0.5 saniye yavaş kalan Verstappen, ikinci denemesinde Hamilton'ın ardında iyi bir piste çıkış turu geçiremedi ve derecesini sadece 0.1 saniye geliştirdi.

Yarışa üçüncü sıradan başlayacak şampiyona lideri, Mercedes'in hafta başından beri çok güçlü olduğuna dikkat çekti.

Verstappen sıralama turlarının ardından şöyle konuştu: "Sanırım bütün hafta sonu boyunca biraz geride kaldık ve aynı şey sıralama turlarında da oldu."

"Yani istediğimiz şey bu değil ama her şeye rağmen üçüncü sırada olmaya devam ediyoruz. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Fakat şimdiye kadar istediğim şey bu değildi."

Verstappen, yarışa yumuşak lastikle başlayacağı için ilk bölümde zorluk çekebilir.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Hollandalı pilot, "Bu açıdan elbette durum faklı olacak. Bu lastiklerde yol tutuş biraz daha yüksekti, bu yüzden elbette yarın neler olacağını göreceğiz."

"Gerçekten çok sıcak geçecek. Haliyle daha yumuşak lastikler, orta lastikler kadar uzun süre dayanmayacak. Yine de bize düzlük için iyi bir fırsat verecek." dedi.

Neden yumuşak lastiği seçtiği sorulduğunda Verstappen, "Çünkü diğerleri de yumuşak lastikteydi ve tur sürelerini geliştiriyorlardı. Bu nedenle orta lastikle attığım tur, ilk 10'un sınırında olacaktı. Biz de turu bitirmeye karar verdik." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images