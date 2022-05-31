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Formula 1 / Monako GP Haberler

Verstappen: "Triple Crown'la ilgilenmiyorum"

Max Verstappen, gelecekte Indianapolis 500'e katılmayı düşünmediğini ve bu yüzden de Triple Crown'la ilgilenmediğini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Triple Crown'la ilgilenmiyorum"
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2022 Monako Grand Prix'si hafta sonunun tartışma konularından birisi de Indy 500'dü çünkü aynı hafta sonu -Amerika'da- efsanevi Indianapolis 500 yarışı da vardı.

Eski Formula 1 pilotu Marcus Ericsson, pazar günü gerçekleştiren yarışı kazandı ve kariyerinin ilk Indy 500 zaferini elde etti.

Modern Formula 1 sürücülerine bakıldığında, sadece Fernando Alonso Indy 500'e katıldı ve bunu Triple Crown yani "Üçlü Taç" unvanını alabilmek için yaptı. Bunu yapabilmek adına sürücülerin Monako GP, Le Mans 24 Saat ve Indy 500'ü kazanması gerekiyor.

Alonso, Le Mans 24 Saat'i iki kez kazandı ve aynı zamanda Monako'da da galibiyete ulaştı. Yani eksik olan tek parça Indy 500 ve bundan ötürü gelecekte tekrar bu yarışı yapabilir.

Geçen yıl Monako GP'yi kazanan Verstappen, bu unvanı alabilmek için gereken üç şarttan ilkini yerine getirdi. Fakat gelecekte Indy 500'de yer almayı düşünmüyor.

Triple Crown hayali kurup kurmadığı sorusuna Verstappen, şöyle yanıt verdi: "İzleyici olarak Indy 500'e gitmeyi çok isterim fakat orada yarışarak hayatımı riske atmaya gerek olduğunu düşünmüyorum."

"Triple Crown'ı kazanmak gibi arzum da yok. Her halükarda planlarım arasında Indy 500  yapmak yok. Bu sürücülerin yaptıklarına, başarılarına saygım var ama bence onlar gerçekten çılgınlar."

"Uzun süredir Formula 1'de yarışıyorum ve hayatımı riske atmak istemiyorum. IndyCar'da yaralanma, bacak kırılması veya başka bir şey gibi potansiyel tehlikeler var. Bence buna değmez."

"Fakat belki Le Mans'ta yarışırım. Dayanıklılık yarışlarını seviyorum ve muhtemelen bir gün, hatta umarım yakında yapacağım."

"F1'de ve genel olarak giriştiğim her işte başarılı olmaya çalışıyorum ama Triple Crown'ı kazanmak gibi bir arzum yok."

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