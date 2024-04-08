Verstappen: "Toto benim hakkımda çok güzel şeyler söylüyor!"

Toto Wolff, pazar günü Max Verstappen'in üstünlüğüyle geçen yarışın ardından bu sezon kimsenin Verstappen'i yakalayamayacağını söylemişti.

Bu konudaki düşüncesi sorulan Verstappen, şöyle dedi: "Toto son zamanlarda benim hakkımda çok güzel şeyler söylüyor!"

"Açıkçası bilmiyorum, önümüzde çok uzun bir sezon var ve şu anda bunu çok fazla düşünmek istemiyorum."

"Her hafta sonu yaklaşımıma sadık kalmak istiyorum."

"Bizim için iyi olmayacak yarışlar olacağını düşünüyorum ancak hızlı olacağımız pistler de olacak."

"Bu yüzden avantajı kullanmamız ve takım için en yüksek puanı almamız gerekiyor."

"Bize uygun olmayan pistlerde -diğerleri kazansa bile- maksimumu almamız gerekiyor."

Verstappen, hangi pistlerin kendilerine uygun olacağını da yorumladı.

Hollandalı pilot, "Eğer geçmişe bakarsanız, cadde pistlerinde daha fazla zorlandığımızı görürsünüz."

"Aracımız düşük hızlarda daha iyi hale geldi fakat cadde pistlerinde sadece düşük viraj performans değil, aynı zamanda hızlanma ve kerb performansı da önemli."

"Tüm bu konularda ne kadar iyi olduğumuz konusunda hâlâ soru işaretleri var. Göreceğiz." dedi.