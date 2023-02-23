Verstappen: "Testlere çok iyi başladık"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Bahreyn testlerinin ilk gününden çok memnun.
Hollandalı pilot, Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ilk gününde hem atılan tur hem de en hızlı tur anlamında zirvede yer aldı.
Günün ardından konuşan genç sürücü, şöyle dedi: "Test gayet iyiydi. Bugün çok tur attık ve istediğimiz de buydu."
"Bizim oldukça sorunsuz bir gündü ve bu sayede aracın kendisine odaklanabildik. Bence bir testten isteyebileceğiniz temel şey budur."
"Bu yılki yeni lastikleri anlamak için birkaç şey denedik ve hem hava sıcakken hem de akşam bolca tur attık."
Cesaret verici bir başlangıç olduğunun söylenmesi üzerine Verstappen, "Evet öyle ama geçen yıla göre devrimden ziyade biraz evrim söz konusu. Geçen yıl hâlâ kendinizi yeni araçlara adapte etmeniz ve neyi farklı yapacağınızı anlamanız gerekiyordu."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Geçen yıldan edindiğimiz tüm bilgilerle buraya geri dönmenin, başlangıçta herkes için durumu çok daha kolay hale getirdiğini düşünüyorum."
"Fakat evet, aracın geçen yıla kıyasla gelişim şekli, davranışlarındaki farklılıkları ve ayrıca lastiklerin etkisini görmek güzel. Tüm bunları anlamak adına iyi bir gün oldu." cevabını verdi.
Sorunların çözülüp çözülmediği sorusuna Verstappen, "Bunun üzerinde çalışıyoruz fakat henüz sadece bir piste geldik."
"Takvimde araçtan farklı şeyler isteyen pek çok yarış var. Yani adım adım ilerlemek gerekiyor. Şu anda yeni aracın ne kadar iyi olduğunu söylemek zor. Fakat en azından araç iyi çalışıyor ve böyle günlerde en önemli şey de bu."
"Testin kalanında daha fazla tur atmak, farklı lastik hamurlarını biraz daha anlamak ve ilk yarışa başlarken ne yapacağımıza karar vermek gerekiyor." cevabını verdi.
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