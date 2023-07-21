Verstappen: "Temsili bir tur atmadık"

Hollandalı pilot, ilk antrenman turlarında zaman turu kaydetmezken, ikinci seansta tek lastik setiyle turladı ve zirvenin uzağında kaldı.

Günü yorumlaması istendiğinde Verstappen, şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse güncellemeler hakkında yorum yapmak çok zor."

"Bugün çok fazla lastik seti kullanmadığımız için korelasyonun iyi olup olmadığını görmek adına verilere bakmamız gerekiyor."

"Bu yeni formatta sınırlı sayıda lastiğiniz oluyor. Yarın daha iyi bir hazırlık yapabilmek için bugün bu lastikleri kullanmak istemedim. Fakat bu biraz üzüntü verici çünkü tribünlerde çok fazla taraftar var ve buna rağmen çok fazla sürüş yapamadık."

"Durumu iyileştirmek için ne yapabileceğimizi görmeliyiz çünkü şu anda kelimenin tam anlamıyla lastik tasarrufu yapıyoruz ki bence bu doğru şey değil."

"Aracın çok da kötü olduğunu söyleyemem. Biraz önden kayma yaşadık ama yarış temposu gayet iyiydi."

"Henüz sıralama temposu hakkında yorum yapmak zor ama araç bence gayet güçlü."

"Zamanlara yarın bakacağız. Araçtan daha yeni indiğim için şu anda bir şey söyleyemem. Bu çok farklı bir pist, bu yüzden yarını beklemek en iyisi."

Cumartesi gününden beklentileri sorulduğunda Verstappen, "Elbette en hızlısı olmak istiyoruz fakat farklı lastik hamurlarıyla biraz daha fazla sürüş yapmamız gerekiyor. Böylece daha iyi bir anlayışa sahip olabiliriz." dedi.

Son olarak Perez'in kazası sorulduğunda, "Tabii ki bu harika değildi ama yağmur yağmaya başladığı için temsili değil."

"Araç çok hızlı bir şekilde tamir edildi, çocuklar bunu nasıl yapacaklarını biliyorlar." cevabını verdi.