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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Verstappen: "Temsili bir gün değildi"

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Verstappen: "Temsili bir gün değildi"
Ekleyen:
, Şef Editör
15 Kas 2019 20:53

Max Verstappen, Brezilya'da gerçekleştirilen ilk gün seanslarının kalan günler açısından temsili olmadığını söyledi.

Brezilya'daki ilk seans yağmurlu geçerken ikinci seansta kısa süreliğine yağmur oldu ve tüm pilotlar hızlı turlarını kuru zemin lastikleriyle attılar.

Yağmurlu ilk seansta Red Bull'dan Alex Albon en hızlı isim olurken ikinci seansta Ferrari pilotları ilk iki sırada yer aldılar. Onların arkasında ise Max Verstappen kendisine yer buldu.

Seansın ardından konuşan Verstappen, "Bugünkü hava koşulları yarın ve pazar günü olacak koşullardan farklıydı, bu yüzden pek temsili bir gün değildi."

"Tam olarak nerede olduğumuzu söyleyemem ancak şu anda bunun önemli olduğunu da düşünmüyorum."

"Normal bir cumaydı. Test açısından en iyi gün değildi ancak durum herkes için aynıydı. Hafta sonuna olumlu bir başlangıç yaptık. Yarın havanın nasıl olacağını, pist sıcaklığını ve aracın nasıl çalışacağını görmeliyiz." dedi.

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Ferrari'nin Austin'den önceki konumuna dönmesinin sorulması üzerine Verstappen, "Bilmiyorum, yarın neler olacak görelim. Dediğim gibi, bugün gerçek manada temsili değildi." 

"Şu anda pole pozisyonu mücadelesi verebilir miyiz bunu söylemek zor. Bilmiyorum. Biraz dağınık bir gündü. Bu yüzden sadece tur zamanına güvenemeyiz. İlk 3 takım çok yakın. Bu yüzden yarınki sıcaklıklara cevap vermek önemli olacak. Bugün sürüş yapmak iyiydi."

"Bugün yaşadığımız sorunlardan endişeli değilim. Son yarışlarda motoru koruduk, bu yüzden iyiyiz. Aracın piste çıkar çıkmaz iyi çalışması olumluydu. Yarın için iyi bir temele sahibiz." 

"Yarın yağmur yağması ya da yağmaması önemli değil. İyi bir fırsata sahip olacağımızı düşünüyorum."

"Uzun sürüşlerimiz iyiydi. Tabii ki her zaman daha iyi yapabileceğiniz şeyler vardır ancak başlangıcı iyi yaptık." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
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Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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