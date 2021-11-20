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Formula 1 / Katar GP Haberler

Verstappen: "Tempomuz yeterince iyi değil"

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, Editör

Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, Katar GP hafta sonunda sıralamaları ikinci sırayı almasının ardından yaptığı açıklamalarda yeterince tempoya sahip olmadıklarını söyledi.

Verstappen: "Tempomuz yeterince iyi değil"

Verstappen, daha fazla ne yapabileceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bence tempomuz yeterince iyi değil. Bu nedenle işler bizim için biraz karışık oldu. Sıralamalarda bunu net bir şekilde siz de gördünüz, Checo üçüncü seansa bile kalamadı."

"Bu da bizim normale göre biraz daha fazla zorlandığımızı gösteriyor. Ancak buna rağmen ikinci olabildik, bu nedenle her şeyi yapma şansımız var. Ancak keşke biraz daha fazla savaşabilseydik."

Şu ana kadar Losail pistinde yapılan sürüşlerde lastik aşınması düşük bir seviyedeydi. Bu nedenle startın yarışı etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Verstappen, "Bir şey söylemek çok zor çünkü burada hiç yarışmadık, bu nedenle ortada çok fazla bilinmeyen var."

"Ancak ben bu tür şeyleri çok fazla düşünmüyorum. Sadece aldığımız start üzerinde çalışmamız lazım ve nerede olacağımızı görmemiz lazım." dedi.

Start üzerine herhangi bir planı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Hollandalı pilot, "Açıkçası bir planım yok, sıralamaların üzerinden geçeceğiz ve genel olarak yarışa odaklanacağız." dedi.

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