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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: "Tempomuz harika görünüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin cuma temposunun çok iyi olduğunu ve hafta sonuna iyi başladıklarını düşünüyor.

Verstappen: "Tempomuz harika görünüyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin güçlü olmasının beklendiği Bakü'deki cuma antrenmanlarından iyi bir performans sergiledi.

Verstappen ilk seansta en hızlı isim olurken, ikinci seansta takım arkadaşı Sergio Perez'in gerisinde ikini oldu.

Hollandalı pilot araç üzerinde yapması gereken işler olsa bile iyi bir tempo yakaladıklarını düşünüyor.

Verstappen, "İlk antrenman seansı iyiydi. Performans anlamında şimdiye kadar hafta sonuna harika bir başlangıç yaptık. İlk antrenman seansında araç gerçekten iyi hissettirdi, yani oldukça rahattım."

"Sonrasında ikinci seansta her şeyi biraz daha iyi hale getirip getirmeyeceğini  görmek adına birkaç değişiklik yaptık ama sanırım biraz geriye doğru gittik. Bu yüzden gece hangi yöne gideceğimize biraz bakacağız. Yine de takım için çok iyi bir gün olduğunu düşünüyorum."

"Bugün oldukça rüzgarlıydı ve bu, işleri kolaylaştıran bir şey değil. Fakat hiçbirimiz için kolay değil. Bu, sürüşü ilginç bir hale getiriyor."

"Şimdiye kadar oldukça güçlü göründüğümüzü düşünüyorum ve bu yüzden mevcut durumdan çok memnunum. Bakalım yarın neler yapabileceğiz." dedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, cuma günü ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi.

"Açıkçası mutluyu ve araç temelde çok rekabetçi görünüyor. Hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyiyiz. Bu yüzden yarışa kadar bu avantajı koruyabilmemizi umuyorum. Checo burada ilk turdan itibaren çok rekabetçiydi. O, cadde pistlerini seviyor ve Monte Carlo'daki yarışta ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi."

Mercedes'in temposu sorulduğunda Marko, "Hamilton uzun sürüşlerde hızlıydı fakat gördüğümüz kadarıyla sadece yavaş virajlarda vakit kaybediyorlar. Umarım yarına kadar bunu çözemezler. Artık düzlüklerde bir saniye daha hızlı bir motor sahip değiller." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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