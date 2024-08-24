Verstappen: "Tempo eksikliğine rağmen ikinci olduğum için mutluyum"
Max Verstappen, 2024 Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci sırayı aldıktan sonra konuştu.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarının son bölümünde kısa süreliğine liderliğe yerleşse de Lando Norris pole pozisyonunu alarak Hollandalı pilotu ikinci sıraya itti.
Verstappen, Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci olduktan sonra şunları söyledi:
“Tüm sıralama turlarında biraz tempo eksikliğimiz vardı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Yine de ön sırada olduğum için mutluyum."
“Dışarıda rüzgar vardı ve zordu. Rüzgar çok sertti, bu yüzden her tur farklı hissettirdi, gerçekten bir referanstan yola çıkamıyorsunuz. İkinci olduğum için mutluyum. Dünden sonra bu iyi bir sonuç.”
Üst üste dördüncü Hollanda Grand Prix'sini kazanıp kazanamayacağı sorulduğunda Verstappen,
“Elimizden geleni yapacağız ama sıralama turlarında onda üçten fazla gerideyseniz, gerçekçi olmanız gerektiğini düşünüyorum. Ben sadece iyi bir yarış çıkarmaya çalışacağım.” dedi
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