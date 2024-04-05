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Formula 1 Japonya GP

Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Max Verstappen, ilk seansta en hızlı zamanı kaydetse de mücadelenin çok yakın olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, talks to the media

Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen ilk antrenman seansında 1.30.056'lık bir tur zamanı kaydederek takım arkadaşı Sergio Pérez'in 0.1 saniye önünde ilk sırada yer aldı.

Verstappen Japonya'daki açılış günüyle ilgili olarak, "Bizim için iyi bir başlangıç oldu."

"Denge gayet iyiydi. Hafta sonuna başlamanın en iyi yolu her zaman için budur."

"Fakat geçen yıla kıyasla herkes birbirine biraz daha yakın görünüyor."

"İkinci antrenmanda hiçbir şey yapamadık; hâlâ bakmamız ve denememiz gereken birkaç şey var."

"Genel olarak ilk an antrenmandan oldukça memnunum." dedi.

Red Bull, Japonya'ya yeni bir güncelleme paketi getirdiği için Cuma günü daha fazla tur atmayı umuyordu.

Fakat Helmut Marko, ilk verilerin gayet iyi olduğunu söylüyor.

Marko ORF'ye verdiği demeçte "Bazı güncellemeler yaptık ve ilk çalışmadan memnunuz."

"Bu kapsamlı bir paket ve gayet iyi çalışıyor. Şu anda kendisinden beklediğimiz şeyi yapıyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen ile birlikte, Red Bull Racing RB20

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen ile birlikte, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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