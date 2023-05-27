Verstappen: "Temiz bir starta ihtiyacımız var"

Monako'da sıralama turları, özellikle de Q3 oldukça heyecan verici geçti. Damalı bayrağın sallanmasına çok az bir süre kala pole pozisyonunun Fernando Alonso'ya gidebileceği düşünülüyordu, ancak son sözü Red Bull pilotu Verstappen söyledi.

Yarışa ilk sıradan start alacak olan Verstappen, seansın ardından şunları söyledi: "Çok mutluyum, her şeyi bir araya getirmek için biraz mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk."

"Dün harika bir başlangıç yapmadık ama gelişmeye ve daha iyi olmaya devam ettik. Ancak sıralama turlarında her şeyinizi ortaya koymanız ve her şeyi riske atmanız gerekiyor."

"Son turumda ilk sektörüm ideal değildi, sanırım ilk virajı biraz temkinli geçtim ve sonrasında geride olduğumu biliyordum, bu yüzden son sektörde elimden geleni yaptım. Birkaç kez bariyere dokundum ama burada ilk kez pole pozisyonunda olduğum için çok mutluyum."

Yarıştan beklentileri sorulduğunda ise Verstappen, aracın temposuna güvendiğini ancak olası bir 'kaosa' karşı sakin olmaları gerektiğini belirtti.

"Temiz bir başlangıca ihtiyacımız var, ilk viraja kadar kısa bir bölüm var."

"Monako'da pek çok şey olabilir, değil mi? Güvenlik aracı, yağmur, aklınıza ne gelirse. Her zaman biraz kaos vardır. Bence yarış temposu açısından aracımız hızlı ancak temiz ve sakin olmamız gerekiyor."