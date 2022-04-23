Verstappen: "Temiz bir sprint yarışı geçirdiğim için mutluyum"

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Emilia Romagna Grand Prix'si, sezonun ilk sprint yarışına ev sahipliği yaptı ve 21 turluk yarışı, pole pozisyonundan başlayan Max Verstappen kazandı.

Verstappen, startta liderliği Charles Leclerc'e kaybetti fakat 17. turda Ferrari pilotu ile arasındaki farkı kapatmaya başladı.

Son şampiyon, 20. turda Leclerc'i geçerek sezonun ilk sprint yarışını kazandı ve 8 puan aldı.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, "Start çok kötüydü. Tam olarak ne olduğunu veya neden bu kadar kötü olduğunu bilmiyorum, çok fazla patinaj yaptım."

"Fakat daha sonrasında sakin kalmamız gerekiyordu. Başlangıçta Charles'ın gerçekten biraz daha fazla temposu varmış gibi görünüyordu ama sanırım, daha sonra lastikleri bitti ve farkı kapatıp 2. virajda atak yapabildik."

"Belki yarın yine biraz farklı olabilir ama bugün kesinlikle bu hamurda olmak işimize yaradı. Bu yüzden temiz bir sprint yarışı geçirdiğim için mutluyum." dedi.

Verstappen, yarın Leclerc'e karşı tetikte olması gerekip gerekmediği sorusuna şu cevabı verdi: "Eğer bugünkü gibi bir start alırsam kesinlikle tetikte olmam gerekecek. Fakat yarın göreceğiz."

"Bugün için kesinlikle mutluyum ama yarın diğer hamurlar da işin içine girecek ve farklı olabilir. Fakat iyi bir gündü."

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images