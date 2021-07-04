Verstappen, "temiz" bir başlangıç ve ilk tur umuyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günü pole pozisyonunu kazanmayı başarmıştı ancak sıralama turlarının son bölümünde Lando Norris'i çok az bir farkla geçebildi.

Hollandalı pilot, son bölümdeki her iki turunda da her şeyi bir araya getirmekte zorlandı ve bu yüzden pole pozisyonunu kazansa da oldukça mutsuz görünüyordu.

Motorsport.com Hollanda'ya konuşan Verstappen, "Her zaman mümkün olduğunca mükemmel olmak istiyorsunuz. Fakat, üçüncü bölüm benim için mükemmel geçmedi."

"Sonunda pole pozisyonu için yeterince iyiydi ama benim için öyle değildi. İyi gitmediğini düşünüyorsam, pole pozisyonu alsam bile çok kutlamam. Sonunda başlangıç pozisyonumu etkilemedi ama daha iyi olabilirdik."

"Birinci ve ikinci bölüm aslında mükemmel gitti. Fakat sonrasında küçük bir hata yaptık. Bu da böyle bir pistte pahalıya patlıyor. Çünkü çok kısa bir pist. Küçük bir hatada hemen çok fazla vakit kaybediyorsunuz."

"Üçüncü bölümde durum biraz böyleydi fakat aracın yeterince iyi olduğunu görebiliyoruz."

"Mükemmel bir tur yüzde vermek gerekirse, %98'e falan denk geliyor. Yüzdelerle ifade etmek zor ama bu bölümde %80 civarında iyiydim. Bu da hiç güzel değil. Üçüncü virajda lastikleri kilitledim ve bu yüzden çok fazla zaman kaybettim. İkinci denememde kendi başımaydım ve düzlüklerde büyük bir fark yaratmasını beklemesem de öyle oldu. Virajlarda telafi etmeye çalıştık ama kesinlikle işe yaramıyor."

Yarışta ana tehlikelerin ne olduğu sorusuna Verstappen, "Başlangıç ve ilk tur. Bunları atlatmamız gerekiyor. Sonrasında normal şartlarda her şey iyi olmalı. Tabii ki asla göründüğü kadar kolay değildir. Özellikle yumuşak lastikler zor olacak. Bu lastikleri biraz daha fazla yönetmek gerekiyor." cevabını verdi.

Üçüncü olan Sergio Perez'in kendisinden farklı ayarlar kullandığını söylemesiyle ilgili Verstappen, "Aslında hayır, çok büyük farklar yok. Sadece küçük şeyler. Checo'nun benim ayarlarımı kullandığını biliyorum, bu yüzden fazla bir şey yok. Elbette, her zaman bazı ayarlar yapabilirsiniz. Özellikle de yumuşak lastikler için. Fakat bunlar küçük şeyler." dedi.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images