Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

Verstappen ve Norris, Avusturya Grand Prix'sinin son turlarında 3. virajda bir temas yaşadılar.

Bu temasın sonucunda her iki pilotun da lastiği hasar aldı. 10 saniye ceza alan Verstappen yarışı beşinci sırada tamamlarken, Norris yarıştan çekildi.

Olaydan bir hafta sonra Silverstone GP hafta sonunda Verstappen, bu konu hakkında konuştu.

Norris ile arkadaşlığına önem veren üç kez Dünya Şampiyonu, McLaren pilotuyla temas hakkında iletişime geçmeden önce sakinleşmeleri gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

"Benim için önemli olan tek şey Lando ile ilişkimdi çünkü biz çok iyi arkadaşız."

"Eleştirileri umursamıyorum, eve gidip hayatımı yaşamaya devam ediyorum. Ve dediğim gibi, önemsediğim tek şey Lando'yla olan ilişkimdi. Lando ve ben iyi arkadaşız ve bu konu hakkında konuştuk, yani her şey açıklığa kavuştu. Bu olayların dostluğumuzu bozmasını istemiyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yarıştan sonra konuşmadan önce iki tarafın da sakinleşmesi gerektiğini düşündüm. Pazartesi günü konuştuğumuzda mücadeleden ikimizin de keyif aldığı sonucuna vardık."

"Elbette aptalca küçük bir temastı ve bunun ikimiz için de büyük sonuçları oldu; hatta Lando daha fazla etkilendi. Ancak sıkı yarışmayı seviyoruz ve bunu sadece Formula 1'de değil, birlikte çok eğlendiğimiz çevrimiçi yarışlarda bile uzun yıllardır yapıyoruz."

Norris ile bundan sonraki tekerlek tekerleğe mücadelelerinde tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Verstappen, şu yanıtı verdi: "Hayır, tutumumuzu değiştirmeyeceğimiz konusunda anlaştık."

"Çünkü biz bunu yapmayı seviyoruz, Formula 1 için de iyi olan şey bu."