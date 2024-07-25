Verstappen: "Telsiz konuşmalarımı beğenmeyenler dinlemeyip sesi kısabilirler"

Verstappen, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile Macaristan GP'sinde agresif diyaloglar yaşadı ve damalı bayrağı beşinci sırada geçti. bir dizi garip diyalog yaşadı ve Verstappen pistte ancak beşinci olabildi.

Verstappen o zamandan beri çoğu kişi tarafından takım telsizindeki davranışları nedeniyle eleştiriliyor.

Hollandalı pilot, bu eleştirilere yanıt olarak Belçika'da şunları söyledi: "Kullandığım dili beğenmeyenler dinlemeyip sesi kısabilirler."

"Ben azimli bir insanım ve bunu zaten kanıtladığımı düşünüyorum. İnsanlar radyoda çok konuştuğumu iddia edebilir ama bu onların görüşü."

"Biz çok açık fikirli bir takımız ve birbirimizi çok eleştiriyoruz. Bu da bizim iyi çalışmamıza katkı sağlıyor, bu yüzden bu durumun değişmesini beklemiyorum."

"Bizim yaklaşımımız bu, eleştirel olabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda yaşadığımız bu dünyada artık pek çok insanın eskiden olduğu gibi eleştiriyi kaldıramadığını hissediyorum ve sonumun böyle olmasını istemiyorum."

Verstappen ayrıca, F1'in pilotlar ve takımlar arasındaki iletişimi yayınlama konusunda benzersiz olduğunu, çünkü diğer sporların çoğunda böyle bir şey olmadığını dile getirdi.

Verstappen, "Diğer sporlarda da insanlar bir şeyler söylüyor ama ağızlarına mikrofon takılmıyor."

"Pit duvarıyla iletişim kurmak bizim sporumuzda olması gereken bir şey, yarış boyunca çok fazla iletişim kuruluyor."

"Diğer sporlardaki sporcuların sinirlendiği ve küfrettiği oluyor ama onlara mikrofon takılmıyor. Sanırım sadece bizim sporumuz böyle." dedi.